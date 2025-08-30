Svalbard: Regjeringen vil øke bevilgningene

Regjeringen varsler en betydelig økning i statlige tilskudd til Svalbard i forslaget til neste års statsbudsjett.

Publisert 30. aug. 09:55
23 MILLIONER: Longyearbyen lokalstyre får en økning i det statlige tilskuddet på 23 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB
NTB
Totalt vil det bevilges 75 millioner kroner til ulike nye formål på øygruppen, melder Svalbardposten.

Longyearbyen lokalstyre får en økning i det statlige tilskuddet på 23 millioner kroner. I tillegg bevilges det 25 millioner kroner til sanering av avfallsdeponiet i Adventdalen.

– Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen om Svalbard fra i fjor, hvor regjeringen varslet at vi vil gjøre det mer attraktivt for nordmenn å flytte til og bli boende på Svalbard. Longyearbyen skal fortsatt være et godt sted å bo, sier justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) til Svalbardposten.

Lokalstyreleder Terje Aunevik (V) er lettet og takknemlig for økningen i rammetilskuddet. Han understreker at pengene vil bli forvaltet klokt og nøkternt, med fokus på å opprettholde fremfor å utvide tjenester.

Andre tiltak inkluderer redusert strømpris for husholdninger tilsvarende norgespris på fastlandet og økt tilskudd til Sysselmesteren.

Regjeringen ser dette som en viktig del av arbeidet med å styrke det norske familiesamfunnet på Svalbard og gjøre Longyearbyen mer attraktivt for norske barnefamilier.

