Totalt vil det bevilges 75 millioner kroner til ulike nye formål på øygruppen, melder Svalbardposten.

Longyearbyen lokalstyre får en økning i det statlige tilskuddet på 23 millioner kroner. I tillegg bevilges det 25 millioner kroner til sanering av avfallsdeponiet i Adventdalen.

– Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen om Svalbard fra i fjor, hvor regjeringen varslet at vi vil gjøre det mer attraktivt for nordmenn å flytte til og bli boende på Svalbard. Longyearbyen skal fortsatt være et godt sted å bo, sier justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) til Svalbardposten.

Lokalstyreleder Terje Aunevik (V) er lettet og takknemlig for økningen i rammetilskuddet. Han understreker at pengene vil bli forvaltet klokt og nøkternt, med fokus på å opprettholde fremfor å utvide tjenester.

Andre tiltak inkluderer redusert strømpris for husholdninger tilsvarende norgespris på fastlandet og økt tilskudd til Sysselmesteren.

Regjeringen ser dette som en viktig del av arbeidet med å styrke det norske familiesamfunnet på Svalbard og gjøre Longyearbyen mer attraktivt for norske barnefamilier.