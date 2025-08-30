Krangler over ris

President Donald Trump sjokkerte stort da han tidligere i år lanserte omfattende toller mot store deler av verdens land.

Japan lå i starten an til å bli hardt rammet, før partene i juli nærmet seg rundt en enighet om tollsats på 15 prosent.

Torsdag skulle forhandlingene fortsette i USA, men delegasjonen fra Japan kansellerte turen på kort varsel, skriver Reuters.

Årsaken ble oppgitt til uspesifiserte punkter som måtte diskuteres på et administrativt nivå.

Lørdag skriver Nikkei, som siterer japanske embetsmenn, at årsaken skal ha vært at Trump i siste liten la til et punkt om at Japan skal forplikte seg til å kjøpe mer ris fra USA.

En kilde kritiserer forslaget, og kaller det en innblanding i innenlandske forhold.

Ryosei Akazawa, som leder forhandlingene fra japansk side, har ikke kommentert saken.

Ifølge Nikkei er det nye forslaget i strid med tidligere avtale om at Japan ikke trenger å senke toller på import av landbruksprodukter.

Akazawas reise torsdag var i utgangspunktet ment for å ferdigstille Japans avtale om å investere 550 milliarder dollar i amerikanske obligasjoner.

Flere japanske embetsmenn har gjentatte ganger uttalt at de vil ha på plass en presidentordre som fjerner overlappende toller, før det signeres en investeringsavtale.