– Innenriksminister Ihor Klymenko og riksadvokat Ruslan Kravtsjenko har nettopp orientert meg om de første kjente detaljene om et grusomt drap i Lviv. Andrij Parubij har blitt drept, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X.

Han legger til at det pågår leting etter en gjerningsperson. Parubij ble skutt flere ganger og døde på stedet, ifølge riksadvokatens kontor. Deretter flyktet gjerningspersonen, og det pågikk lørdag leting. Drapet fant sted rundt klokka 12 lokal tid.

Parubij ledet nasjonalforsamlingen fra 2016 til 2019. Han har også vært leder for det ukrainske sikkerhetsrådet, og var sittende medlem i nasjonalforsamlingen.

Han ledet det nasjonale sikkerhetsrådet fra februar til august i 2014, en periode da det brøt ut kamper i Øst-Ukraina og Russland annekterte Krim-halvøya.

Ukrainske myndigheter har ikke kommet med noen opplysninger om drapet kan knyttes til krigen. Gjerningspersonens motiv og identitet er ukjent.