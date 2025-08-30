USA beskylder Europa for dobbeltspill: Trump vurderer å trekke seg

Seniorrådgivere i Det hvite hus hevder at flere europeiske ledere offentlig støtter president Trumps forsøk på fred i Ukraina. Bak lukkede dører skal de imidlertid ha motarbeidet fremskrittene som ble gjort under Alaska-toppmøtet, skriver Axios.

– Europeerne får ikke forlenge denne krigen og snikinnføre urimelige forventninger, samtidig som de forventer at Amerika skal ta hele regningen, sier en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus til Axios.

– Å forhandle avtaler handler om det mulige. Men noen europeere opererer fortsatt i et eventyrland og ignorerer at det krever to for å danse, sier tjenestepersonen.

Britiske og franske myndigheter omtales som samarbeidsvillige, men andre store europeiske land beskyldes for å la USA bære hele byrden.

Trump vurderer å trekke seg fra samtalene

Ifølge kilder i Det hvite hus mener Trumps rådgivere at enkelte europeiske land presser Ukraina til å vente på en «bedre avtale», som omtales som urealistisk og krigsforlengende.

President Trump skal ha uttrykt tydelig frustrasjon over stillstanden i fredsforhandlingene, særlig etter gjentatte russiske luftangrep mot Kyiv og ukrainske angrep på russisk oljeinfrastruktur.

– Alle poserer. Det er bare bullshit, sa Trump under et regjeringsmøte tidligere denne uken, ifølge Axios.

Trump har sagt at neste steg må være et direkte møte mellom Putin og Zelenskyj. Russerne har hittil nektet, og Ukraina avviser enhver samtale om territorielle innrømmelser før Russland møter dem ved forhandlingsbordet.

En høytstående tjenesteperson i Det hvite hus melder nå at Trump seriøst vurderer å trekke seg tilbake fra det diplomatiske arbeidet inntil én eller begge parter viser større fleksibilitet, skriver Axios.



Avviser dobbeltspill

En europeisk diplomat involvert i samtalene avviser imidlertid kritikken og sier at det ikke er noen forskjell mellom hva Europa sier offentlig og hva som diskuteres bak lukkede dører.

Ifølge samme kilde jobber europeiske land allerede med et nytt sett med sanksjoner mot Russland. Fredag møttes også Trumps utsending Steve Witkoff og Zelenskyj-rådgiver Andriy Yermak i New York, men det ble ikke gjort noen vesentlige fremskritt, ifølge nyhetsbyrået.