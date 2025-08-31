Milliardær Ivar Løge: – Vi bør kopiere Sverige!

Investor Ivar Løge mener vi må gjøre mer som våre naboer i øst og ansette Martin Bech Holthe som finansminister. Han frykter at Rødt og SV i posisjon ville ha utradert det private næringslivet – og at bare en samlet borgerlig blokk kan vinne valget.

Roser finansministeren: Ivar Løge mener at Jens Stoltenberg er i en egen klasse blant landets politikere, men er kritisk til elementer ved politikken til partiet han representerer. Foto: Thomas Bjørnflaten
Tonje K. Tellefsen
Tilja Fyksen
Anders Park Framstad
