Sløsing i offentlige prosjekter: Hele formuesskatten kunne vært spart

Kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter passer til det kjente ordtaket om været: «Alle snakker om sløsing med skattebetalernes penger, men ingen gjør noe med det.»
Henning Carr Ekrolls bok «Skattepengene som forsvant – hvordan kaste bort 1,9 milliarder kroner på ingenting – og andre kostbare historier om offentlig sektor i verdens rikeste land», utgitt i 2018, fortjener med rette omtalen «dette er en bok som det vil smerte å lese for alle som betaler skatt.»
Siden 2018 har prosjektskandalene satt stadig høyere rekorder og medført økt smerte over sløseriet med skattebetalernes penger.
39 milliarder kroner tilsvarer mye skatt som ikke burde kreves inn
I 2022 satte Follobanen rekord som Norges dyreste samferdselsprosjekt. Opprinnelig lansert i 2006 med en kostnadsramme på 11 milliarder kroner, men kostnadene steg til 36 milliarder.
15 måneder senere overtok det nye regjeringskvartalet rekorden med en (foreløpig) pris på 53,5 milliarder kroner. Kostnadene vil stige, for prosjektet er på langt nær ferdig.
Rapporter fra Project Management Institute dokumenterer at organisasjoner verden rundt sløser bort gjennomsnittlig 10 prosent av prosjektkostnadene. Europa sløser mer enn resten av verden, opptil 13 prosent. Må jeg bruke et bedre tall enn 13 prosent for Norge, fordi det liksom er typisk norsk å være god?
Jeg bruker 13 prosent også for Norge. Det betyr at det sløses bort rundt 39 milliarder kroner årlig av de rundt 300 milliarder kroner i realinvesteringer i Norge (bygg, veier, jernbane, IKT). Perspektivmeldingen 2021 anslo offentlige bruttoinvesteringer i realkapital uten FoU i prosent av samlede offentlige utgifter til 10 prosent.
Det første skritt er politisk innsikt at myndighetene skylder befolkningen å ta fatt i problemet, pluss vilje til politiske reformtiltak. Har noe parti dette på programmet?
«Digitale tvillinger», altså simuleringsmodeller av prosjektsprekker for bruk i tvister i USA, Storbritannia og andre land siden 1970-tallet, viser prosjektets forløp over tid og konsekvenser av endringer som måtte ha skjedd i løpet av prosjektet. Innsiktene har blitt publisert i høyt rangerte vitenskapelig tidsskrifter, fagbøker og rapporter.
En sentral innsikt er at gjennomføringen av umodne (utilstrekkelig utredede og planlagte) prosjekter løser ut selvforsterkende mekanismer, kjent som omarbeiding. Umodne prosjekter trekker til seg en lang kø av tilleggsendringer som påvirker gjensidig avhengige faktorer (planlegging, mannskap, maskiner, materialer, kompetanser, relasjoner, økonomiske forhold, m.fl.). Alt som er gjort, må gjennomgås på nytt og arbeides om i mindre eller større grad. De gjensidige avhengigheter eskalerer problemer og feil på tvers av prosjektet, slik et pandemivirus eskalerer problemer på tvers av samfunnet fordi «alt henger sammen med alt».
Prosjektforstyrrelser møtes med forsering: økt arbeidsintensitet, overtid og økt bemanning. Forsering løser ut enda flere selvforsterkende mekanismer («ripple effects») kjent som «hastverk er lastverk», «utbrenthet» og «jo større prosjektet er, dess vanskeligere å lede», som bidrar til økt eskalering av problemene og feil på tvers av prosjektet.
Hva verre er: disse primære selvforsterkende ringvirkninger løser ut sekundære selvforsterkende ringvirkninger («knock-on effects»): «fortynning av erfaring», «håpløshet», «økt gjennomstrømming», «feil skaper merarbeid» og «feil skaper feil».
Det kreves en innsiktsendring og en holdningsendring.
Strategien med å selge inn prosjekter med lavt budsjett fordi de er utilstrekkelig utredet, er uansvarlig. Det straffer seg senere i form av produktivitetstap og omarbeiding når problemene tårner seg opp. Slike indirekte kostnader kan være større enn de direkte kostnadene – altså hva prosjektet ville kostet uten forstyrrelser.
I tillegg må de systemiske risikoene på grunn av gjensidige prosjektavhengigheter kartlegges med tilgjengelige metoder (som dessverre fremdeles er lite kjent i Norge).
39 milliarder sparte kroner er nok til å droppe formuesskatten og fremdeles ha 8 milliarder igjen til sårt tiltrengte formål.
Jose Julio Gonzalez
Professor emeritus