Sløsing i offentlige prosjekter: Hele formuesskatten kunne vært spart

Kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter passer til det kjente ordtaket om været: «Alle snakker om sløsing med skattebetalernes penger, men ingen gjør noe med det.»

Henning Carr Ekrolls bok «Skattepengene som forsvant – hvordan kaste bort 1,9 milliarder kroner på ingenting – og andre kostbare historier om offentlig sektor i verdens rikeste land», utgitt i 2018, fortjener med rette omtalen «dette er en bok som det vil smerte å lese for alle som betaler skatt.»

Siden 2018 har prosjektskandalene satt stadig høyere rekorder og medført økt smerte over sløseriet med skattebetalernes penger.

39 milliarder kroner tilsvarer mye skatt som ikke burde kreves inn

I 2022 satte Follobanen rekord som Norges dyreste samferdselsprosjekt. Opprinnelig lansert i 2006 med en kostnadsramme på 11 milliarder kroner, men kostnadene steg til 36 milliarder.

15 måneder senere overtok det nye regjeringskvartalet rekorden med en (foreløpig) pris på 53,5 milliarder kroner. Kostnadene vil stige, for prosjektet er på langt nær ferdig.

Rapporter fra Project Management Institute dokumenterer at organisasjoner verden rundt sløser bort gjennomsnittlig 10 prosent av prosjektkostnadene. Europa sløser mer enn resten av verden, opptil 13 prosent. Må jeg bruke et bedre tall enn 13 prosent for Norge, fordi det liksom er typisk norsk å være god?

Jeg bruker 13 prosent også for Norge. Det betyr at det sløses bort rundt 39 milliarder kroner årlig av de rundt 300 milliarder kroner i realinvesteringer i Norge (bygg, veier, jernbane, IKT). Perspektivmeldingen 2021 anslo offentlige bruttoinvesteringer i realkapital uten FoU i prosent av samlede offentlige utgifter til 10 prosent.

Det første skritt er politisk innsikt at myndighetene skylder befolkningen å ta fatt i problemet, pluss vilje til politiske reformtiltak. Har noe parti dette på programmet?