I etterkant av tirsdagens partilederdebatt ga kommentatorer i flere medier karakterer og terningkast til prestasjonene fra partilederne. Vårt Land hadde en egen skala med 1 til 6 fisker. NTB har regnet ut gjennomsnittet av karakterene fra Vårt Land , TV 2 , VG , Nettavisen , Dagbladet , Sunnmørsposten og Bergens Tidende.

Solberg fikk både femmere og to seksere, de kom fra VG og Vårt Land, og dermed endte Høyre-lederen med et snitt på 5 blank.

Soleklar statsministerkandidat

– Erna Solberg fremsto som den soleklare statsministerkandidaten på borgerlig side og er tilbake slik vi kjenner henne, skriver Vårt Lands kommentator.

– Solberg korrigerte mytene om at alt er galt med integreringen i Norge. La vekt på friheten alle skal ha, samme hvor foreldrene kommer fra. Bygger litt borgerlig lag når hun refererer til regjeringen «Sylvi og jeg var en del av», skriver VG.

Statsminister Støre greide seg også godt, ifølge analysene, og klarte et snitt på 4,5. Støre hanket inn en blank sekser fra Bergens Tidende.

– Ap-lederen har vært sterk i alle partilederdebattene, og avsluttet i samme stil. Svarte rolig og med autoritet, og tidvis med humor, skriver kommentatoren i BT.

I Dagbladet er de ikke like rause:

– Støre fikk jubelrop da han penset samtalen inn på konsekvensene av å fjerne formuesskatt, men framsto ellers som en kjøttkakemiddag: solid, men ikke ekstraordinær.

Frp og SV deler tredjeplassen

SV-leder Kirsti Bergstø delte tredjeplassen med Frp-leder Sylvi Listhaug, begge oppnådde et snitt på 4,1, Men Bergstø fikk den gjeveste karakteren – en sekser fra TV 2.

– Bergstø setter tonen fra første sekund med humør og engasjement. Det viktigste at folk har råd til mat enn hva folk spiser, slår hun fast i diskusjonen om kjøttkaker som NRK startet det hele med, skriver TV 2.

Helt nederst på listen havnet Venstre-leder Guri Melby med et snitt på 2,3. Hun fikk blant annet 1 hos TV 2. Ørlite bedre gikk det med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som endte på 2,8.

– Dette ble ikke kvelden der partileder Guri Melby klarte å vise fram Venstres alternativer til tradisjonsmat eller politikk. Det lyktes ikke Melby med. I stedet gikk mye av tida på altfor lange resonnementer om andre partiers politikk, er dommen fra Vårt Land.

Tallenes tale:

1. Erna Solberg (H) – 5,0

2. Jonas Gahr Støre (Ap) – 4,6

3. Sylvi Listhaug (Frp) – 4,1

3. Kirsti Bergstø (SV) – 4,1

5. Arild Hermstad (MDG) – 3,7

6. Marie Sneve Martinussen (R) – 3,6

7. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) – 2,9

7. Dag-Inge Ulstein (KrF) – 2,9

9. Guri Melby (V) – 2,3

