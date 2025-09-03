Der sa statsministeren at regjeringen har styrket Oslo kommunes økonomi. Det avviser Bjercke kontant.

– Vi har om lag 3 milliarder mindre i inntekter nå enn vi hadde for fire år siden. Det er faktum, skriver han i en epost til NTB.

Finansbyråden mener regjeringen har ført en uforutsigbar skatte- og kommunepolitikk som har rammet Oslo hardt.

Mistet 600 millioner i året

– Under Arbeiderpartiets ledelse har regjeringen fratatt Oslo minst 600 millioner kroner årlig. Hver gang statsministeren sier at han har bevilget mer penger til kommunene, så er det betydelig mindre penger enn Oslo ville ha fått med den forrige, borgerlige regjeringens politikk, sier Bjercke.

Han peker særlig på endringer i inntektssystemet, utbytteskatten og en kommunal inntektsvekst som ifølge ham spises opp av prisveksten på viktige tjenester.

– Arbeiderpartiet har ført en brå og uforutsigbar politikk overfor kommunene, og særlig bykommunene. Det merker innbyggerne i Oslo konsekvensene av. Vi må bytte ut denne storbyfiendtlige regjeringen, sier han.

Prioriterer Senterpartiet

Bjercke mener Støre prioriterer Senterpartiet foran storbyene.

– I fire år har Støre brukt enhver anledning til å «please» Senterpartiet med å kutte i budsjettene i storbyene. Venstre og Høyre har gått sammen om å styrke Oslo, blant annet med et eget hovedstadstilskudd, som nettopp tar hensyn til byens særlige utfordringer, sier han.

Byene har konsekvent blitt nedprioritert, og særlig Oslo har fått merke konsekvensene av den mest byfiendtlige regjeringen noensinne, mener Bjercke.

