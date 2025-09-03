Flertall sier ja til eiendomsskatt i Oslo

Skatten ble innført i Oslo av det rødgrønne byrådet i 2016, men Høyre-Venstre-byrådet har startet nedtrappingen med mål om å fjerne den helt.

I målingen har Norstat stilt følgende spørsmål:

«Er du villig til å betale eiendomsskatt dersom de ekstra inntektene gir bedre tjenester i kommunene?» Totalt har 800 personer i hvert av fylkene svart på spørsmålet, melder NRK.

i Oslo svarer seks av ti ja på spørsmålet. I Akershus er det jevnere. 49,8 prosent sier ja, 42,6 sier nei og 7,6 prosent vet ikke. I ett område er flere velgere negativ enn positiv til eiendomsskatt, nemlig Asker og Bærum. Denne kommunen har ikke eiendomsskatt i dag.

– Denne målingen slår fast at Høyre-byrådets prioritering av kutt i eiendomsskatten på de dyreste boligene, er et ideologisk prosjekt uten støtte i befolkningen. Oslofolk sier klart fra at de vil ha mer velferd, ikke skattelette til dem som har mest, skriver Aps gruppeleder i Oslo Marthe Scharning Lund i en epost til NTB.

Hun setter nedtrapping av eiendomsskatt opp mot at skoler og fritidsklubber trues med nedleggelse og at eldresentre forsvinner.

Byrådet har satt som mål å bli kvitt eiendomsskatten innen utgangen av perioden. I år kreves det inn 625 millioner kroner.

Høyres gruppeleder Merete Agerbak-Jensen mener det ligger premiss i spørsmålet om at mer skatt automatisk gir bedre tjenester.

– Det er mulig å drive de tjenestene mer effektivt også uten at det går ut over tilbudet til publikum, sier hun til NRK.