– Når det viser seg at helsepolitikk har fått lite oppmerksomhet i valgkampen, så mener jeg at vi bør gjøre noe med det før valgdagen, sier Høyre-lederen til TV 2.

Hun viser til tall Kreftforeningen har fått fra Retriever som viser at rundt fem prosent av medieoppslagene i årets valgkamp har handlet om helse.

– Derfor er jeg klar for å møte statsministeren når som helst for å diskutere helsepolitikk de neste dagene.

Hun er kritisk til den Arbeiderparti-ledede regjeringens innsats på helsefronten de siste fire årene.

– Er det en ting vi har sett i løpet av denne fireårsperioden, så er det at ventetidene har gått opp. Det er også slående at vi har fått dårligere gjennomføring av pakkeforløp for kreft, sier Solberg.

Begge partilederne bruker deler av valgkampinnspurten på Vestlandet, og statsministerleiren er positive til en duell.

– En helseduell er vi absolutt med på, skriver Støres statssekretær Kristoffer Thoner til TV 2.

Når og hvor en helseduell kan finne sted er ikke bestemt ennå.