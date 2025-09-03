Republikanerne i Representantenes Hus har offentliggjort over 30.000 dokumenter koblet til den dømte og avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein, skriver Wall Street Journal.

VIL LEGGE FREM ALT: Republikaneren Thomas Massie. Foto: Bloomberg

President Donald Trumps allierte har lenge etterlyst et slipp av Epstein-relaterte dokumenter, og materialet justisdepartementet har sendt over etter en stevning, omfatter blant annet videoer fra Epsteins fengselscelle natten han døde, politirapporter, rettsdokumenter og logger av Epsteins flyreiser.

Robert Garcia, fremste demokrat i den republikansk ledede komiteen for «Oversight and government reform» som mottok materialet, hevder 97 prosent av innholdet i det som nå er sluppet allerede er kjent. Det eneste nye er detaljerte logger over hvor Epsteins fly reiste i årene 2000-14, og skjemaer tilknyttet innreise tilbake til USA.

Komitéleder, republikaneren James Comer fra Kentucky, opplyser ifølge avisen om at flere dokumenter vil bli sluppet «så snart vi får lastet dem opp», og at dette trolig vil skje i løpet av de neste ukene.

Les også Trump vil frata ABC og NBC lisensene USAs president Donald Trump ber det amerikanske medietilsynet FCC om å trekke tilbake lisensene til kringkasterne ABC og NBC.

Bak lukkede dører: Dette sier Epsteins eks om Trump Justisdepartementet har sluppet deler av intervjuet med Ghislaine Maxwell. Dette var det som kom frem.

Epstein-dokumenter skal deles med Kongressen USAs justisdepartement skal fredag begynne å dele Epstein-dokumenter med et tilsynsutvalg i Kongressen.

Krever full offentliggjøring

Wall Street Journal trekker også frem at flere medlemmer av Representantenes hus, deriblant speaker Mike Johnson, møtte Epstein-ofre bak lukkede dører tirsdag. Republikaneren Thomas Massie skal onsdag avholde pressekonferanse sammen med ofrene i Kongressen, som del av et forsøk på å tvinge frem en avstemning om et lovforslag som krever full offentliggjøring av dokumentene.

Massie hadde pr. tirsdag kveld hentet støtte fra tre andre republikanere til initiativet, men trenger minst seks totalt, inkludert seg selv – gitt at alle demokratene stemmer for.

Republikanske ledere har ifølge avisen prøvd å blokkere Massies forslag, med henvisning til fremgangen som allerede er gjort med å offentliggjøre flere dokumenter.

Ifølge en uttalelse tirsdag støtter speaker Johnson offentliggjøringen av dokumentene, med en beskjed om at det amerikanske folk vil få informasjonen de har ønsket seg.