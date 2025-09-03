Full splid: Det hvite hus og Trumps forklaringer spriker

En reporter viste president Donald Trump en video som sirkulerte i helgen, og som viste et vindu i en øvre etasje i Det hvite hus bli åpnet og noe bli kastet ut.

Trump sa at vinduene i Det hvite hus er forseglet fordi de er skuddsikre, og mente derfor at at videoen var AI-generert.

KONTROVERS: Skjermdump fra den virale videoen fra Det hvite hus som viser ting som blir kastet ut gjennom et vindu av en arbeider. Foto: Twitter

– Hvis noe skjer som er virkelig ille, må jeg kanskje bare skylde på AI, sa han til journalistene.

Men Det hvite hus opplyste i helgen til flere medier at videoen som viser en gjenstand bli kastet ut av et vindu, var en håndverker som utførte vedlikeholdsarbeid.

Det er ikke kjent hvorfor det er forskjell mellom deres forklaring og presidentens.