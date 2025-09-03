Frankrikes finansminister Éric Lombard sier regjeringen må være forberedt på kompromisser om budsjettkuttet dersom statsminister François Bayrou taper tillitsavstemningen i nasjonalforsamlingen mandag, skriver Financial Times.

Bayrous mindretallsregjering har foreslått å redusere underskuddet med 44 milliarder euro gjennom skatteøkninger og kutt, men står i fare for å falle etter bare ni måneder ved makten.

Sosialistene på vippen

Sosialistpartiet, som har vippeposisjonen, nekter å støtte regjeringen og har i stedet lansert en mer moderat pakke på 22 milliarder euro, hovedsakelig finansiert med en årlig formuesskatt på 2 prosent for formuer over 100 millioner euro.

Lombard mener Sosialistenes forslag «går altfor langt» i å vanne ut underskuddsplanene, men innrømmer at enhver finansminister vil måtte samarbeide med dem dersom regjeringen faller.

– Dersom regjeringen faller mandag kveld, vil jeg ringe dem, sier han.

Finansministeren har selv gode relasjoner til venstresiden fra tidligere og posisjonerer seg som en mulig brobygger, skriver FT.

Lombard utelukker likevel nye skatter på næringslivet, men åpner for mer skatt på de rikeste. Han advarte imidlertid mot at for tøffe grep kan utløse kapitalflukt.



Avfeier Bayrous gjeldskrise

Markedene har reagert på usikkerheten. Tiårsrenten på franske statsobligasjoner steg denne uken til over 3,6 prosent, det høyeste nivået siden 2011, og nærmer seg nå italienske nivåer.

Bayrou har advart om at Frankrike risikerer en gjeldskrise dersom underskuddet ikke kuttes. Lombard avviser imidlertid at en krise er nært forestående, men erkjenner at markedene ikke vil vise nåde dersom landet fører uansvarlig politikk.

Han fastholder prognosen om BNP-vekst på 0,7 prosent i år, og sier underskuddet ventes å falle fra 5,8 prosent av BNP i 2024 til 5,4 prosent i 2025.

Et ekstra stressmoment er at ratingbyrået Fitch oppdaterer sin vurdering av Frankrike 12. september. I dag ligger den på AA- med negativt utsyn.