Næringslivet raser mot DN

Braver-gründer Christer Dalsbøe, som er blitt kjent for sangen «Don't come to Norway», har satt fyr på LinkedIn med et kritisk innlegg om DN. I skrivende stund har han fått 736 likes og totalt 44 kommentarer.
«DN ringte og ba om kommentar til en sak de jobber med. Etter å ha tenkt meg litt om, kom jeg frem til at jeg rett og slett ikke har det i meg å bidra til noe som helst for DN. Behandlingen av Lars Oscar Øvstegård, André Mundal og Martin Bech Holte har vært ekstremt politisk, under dekke av redaksjonell nøytralitet. Da snakker jeg heller med Klassekampen, som i det minste innrømmer hvilket ideologisk ståsted de kommer fra», skriver Christer Dalsbøe på LinkedIn.
DNs artikkel «Slik ble kampen mot formuesskatten den store saken i 2025-valgkampen» har skapt stor frustrasjon blant mange i næringslivet.
Flere mener at DN har fremstilt Lars Oscar Øvstegård som en «posterboy» for milliardærer og kommunikasjonsrådgivere. Han har saksøkt staten fordi han må betale formuesskatt.
Sier opp abonnement
I kommentarfeltet under Dalsbøes innlegg finner man mange profilerte næringslivsfolk som ytrer seg negativt om DN.
«Jeg mener næringslivet nå må tenke på å boikotte DN og Næringsdepartementet? Hvem er med?», spør Stian Rustad.
«Stian, jeg føler meg på en måte mindre skitten og mer fri etter at jeg sa opp abonnementet i dag», svarer Jens Rugseth.
«Dei siste dagane har vore ekstremt krevjande. Av og til kan det bli litt for mykje for ein enkelt person å bere. Difor varmar det ekstra å sjå at eg ikkje står åleine i denne kampen. Tusen takk, Christer Dalsbøe. Nok er nok!», skriver Lars Oscar Øvstegård.
– Blir undervurdert som leser
Rugseth er ikke den eneste profilerte næringslivsaktøren som har sagt opp DN-abonnementet i dag. Birger Steen skriver følgende:
«Jeg er ideologisk sentrumsekstremist og fysisk avhengig av meningsforskjeller i hverdagen. Derfor leser jeg KK, FA, VG, Aftenposten, Morgenbladet, WSJ og The Economist, og konsumerer stort sett alt The Free Press publiserer. Men fra og med i dag ikke lenger DN. Det er IKKE på grunn av ideologi eller meninger, men mer drevet av en følelse av å bli undervurdert som leser. Litt som ‘tenåringslitteratur’ etter at man er fylt 15», før han kommer med en ny kommentar under en annen post:
«Men supert om du eller noen andre som fortsetter som abonnenter, sier fra om de ansatte i Dagens Næringsliv skulle begynne å interessere seg for dagens næringsliv igjen. Dette er egentlig ikke vanskeligere enn det, tror jeg.»
Horde-gründer Alf Gunnar Andersen er heller ikke imponert: «Næringslivet boikotter Dagens Næringsliv. Tenker det blir noen runder internt», skriver han.
Mener det står lite om aksjer
Det er ikke bare på LinkedIn at mange er kritiske til DN. XtraInvestor-gründer og investor Lars Brandeggen har også sagt opp DN-abonnementet:
«Sa opp mitt abonnement i DN etter x antall år i går. Har over tid lest stadig mindre i den, og det er etter hvert lite matnyttig om børsnoterte aksjer. Og når journalistene gjør seg selv til hovedpersonene og meningsbærerne (som man dessverre ser overalt i tradisjonell media), og kompletterer dette med tvilsom eller tendensiøs bruk av fakta for å bygge opp eget syn eller egen status – hva er vitsen da?», skriver han.
«Er blitt en 100 prosent avis for byråkrater og statsforvaltningen, som har ingenting med næringslivet å gjøre dersom man ser vekk fra subsidefronten», skriver aksjeinvestor Atle Pedersen på XtraInvestor-chatten.
Forsvarer DN
Sjefredaktør Janne Johannessen har følgende kommentar til kritikken mot DN:
«Norsk næringsliv består av mange engasjerte mennesker som setter pris på god, kritisk journalistikk og som forstår at pressens oppgave er å belyse viktige samfunnsspørsmål gjennom et mangfold av vinkler, kilder og synspunkter. Flere av dem som kritiserer oss, har fått målbære sine meninger grundig og vel i våre spalter, blant annet i skattedebatten», skriver Johannessen, og fortsetter:
«DN mener at næringslivet trenger lavere skatt på norsk eierskap, samtidig som vi er opptatt av å slippe til stemmer som mener noe annet. Vi lytter alltid til saklig kritikk og forslag til forbedringer. Men boikott av journalistikk man ikke liker er neppe veien å gå hvis man ønsker en opplyst og konstruktiv debatt».
«Boikottropene og protestoppsigelsene på sosiale medier og i FAs spalter, synes ikke i vårt abonnementsregister. Påstandene om at vi ikke skjønner noe av næringslivet synes heller ikke i våre regnskaper. I motsetning til andre norske næringslivsaviser går vi for tiden med solid overskudd», avslutter Johannessen.