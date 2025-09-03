Næringslivet raser mot DN

Braver-gründer Christer Dalsbøe, som er blitt kjent for sangen «Don't come to Norway», har satt fyr på LinkedIn med et kritisk innlegg om DN. I skrivende stund har han fått 736 likes og totalt 44 kommentarer.

«DN ringte og ba om kommentar til en sak de jobber med. Etter å ha tenkt meg litt om, kom jeg frem til at jeg rett og slett ikke har det i meg å bidra til noe som helst for DN. Behandlingen av Lars Oscar Øvstegård, André Mundal og Martin Bech Holte har vært ekstremt politisk, under dekke av redaksjonell nøytralitet. Da snakker jeg heller med Klassekampen, som i det minste innrømmer hvilket ideologisk ståsted de kommer fra», skriver Christer Dalsbøe på LinkedIn.

DNs artikkel «Slik ble kampen mot formuesskatten den store saken i 2025-valgkampen» har skapt stor frustrasjon blant mange i næringslivet.

Flere mener at DN har fremstilt Lars Oscar Øvstegård som en «posterboy» for milliardærer og kommunikasjonsrådgivere. Han har saksøkt staten fordi han må betale formuesskatt.

KRITIKKEN: Her er LinkedIn-innlegget til Christer Dalsbøe. Skjermdump: Linkedin

Sier opp abonnement

I kommentarfeltet under Dalsbøes innlegg finner man mange profilerte næringslivsfolk som ytrer seg negativt om DN.

«Jeg mener næringslivet nå må tenke på å boikotte DN og Næringsdepartementet? Hvem er med?», spør Stian Rustad.

«Stian, jeg føler meg på en måte mindre skitten og mer fri etter at jeg sa opp abonnementet i dag», svarer Jens Rugseth.

«Dei siste dagane har vore ekstremt krevjande. Av og til kan det bli litt for mykje for ein enkelt person å bere. Difor varmar det ekstra å sjå at eg ikkje står åleine i denne kampen. Tusen takk, Christer Dalsbøe. Nok er nok!», skriver Lars Oscar Øvstegård.

SLUTT: Jens Rugseth har sagt opp sitt abonnement hos DN. Foto: Anders Horntvedt

– Blir undervurdert som leser

Rugseth er ikke den eneste profilerte næringslivsaktøren som har sagt opp DN-abonnementet i dag. Birger Steen skriver følgende: