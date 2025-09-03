EU-kommisjonen gir grønt lys: Handelsavtale med Sør-Amerika

EU-kommisjonen forsikrer europeiske bønder om at avtalen har «robuste» tiltak innebygget for å sikre deres interesser.

Den endelige teksten i avtalen fikk grønt lys onsdag, og går den gjennom hos medlemslandene vil det dannes et frihandelsområde med 700 millioner forbrukere.

Frankrike har vært blant de sterkeste motstanderne til avtalen, ikke minst på grunn av motstand blant landets bønder.