25. august opplyste Oljefondet at det trekker seg ut av fem israelske selskaper samt Catepillar, grunnet «uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».

Caterpillar produserer bulldosere som Israel, ifølge NRK, bruker til å rive hus på Gazastripen.

Til NRK opplyser en ikke-navngitt talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet at beslutningen er bekymringsfull, og at den norske regjeringen er kontaktet.

– Vi er svært bekymret over beslutningen fra det norske oljefondet, som ser ut til å være basert på urettmessige påstander mot Caterpillar og den israelske regjeringen, skriver en ikke navngitt talsperson for amerikansk UD i en epost til NRK.

– Vi engasjerer oss direkte med den norske regjeringen i denne saken, skriver amerikansk UD videre.

Dette skjer samtidig som Norge står midt i tollforhandlinger med USA.

Truet av senator

I forrige uke antydet den republikanske senatoren Lindsey Graham at sanksjoner mot Norge kan være berettiget dersom Oljefondet ikke snur.

– Hvis dere ikke kan gjøre forretninger med Caterpillar fordi Israel bruker produktene deres, er det kanskje på tide at dere blir minnet om at det å gjøre forretninger med – eller besøke – USA er et privilegium, ikke en rettighet, skrev Graham på X.