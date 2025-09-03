25. august opplyste Oljefondet at det trekker seg ut av fem israelske selskaper samt Catepillar, grunnet «uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».
Caterpillar produserer bulldosere som Israel, ifølge NRK, bruker til å rive hus på Gazastripen.
Til NRK opplyser en ikke-navngitt talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet at beslutningen er bekymringsfull, og at den norske regjeringen er kontaktet.
– Vi er svært bekymret over beslutningen fra det norske oljefondet, som ser ut til å være basert på urettmessige påstander mot Caterpillar og den israelske regjeringen, skriver en ikke navngitt talsperson for amerikansk UD i en epost til NRK.
– Vi engasjerer oss direkte med den norske regjeringen i denne saken, skriver amerikansk UD videre.
Dette skjer samtidig som Norge står midt i tollforhandlinger med USA.
Truet av senator
I forrige uke antydet den republikanske senatoren Lindsey Graham at sanksjoner mot Norge kan være berettiget dersom Oljefondet ikke snur.
– Hvis dere ikke kan gjøre forretninger med Caterpillar fordi Israel bruker produktene deres, er det kanskje på tide at dere blir minnet om at det å gjøre forretninger med – eller besøke – USA er et privilegium, ikke en rettighet, skrev Graham på X.
Amerikanske myndigheter avviser at Caterpillar er delaktig i menneskerettighetsbrudd. Ved utgangen av 2024 eide Oljefondet aksjer for 24,4 milliarder i Caterpillar, tilsvarende en eierandel på 1,23 prosent i selskapet.
– Blir helt uoversiktlig
Etter utspillet til Graham forrige uke uttalte BI-professor Morten Kinander til Finansavisen at dette er en av konsekvensene ved å drive en mer aktiv politikk i Oljefondet.
– At aksjer bytter hender i annenhåndsmarkedet har ingen faktisk konsekvens. Det har utelukkende en negativ konsekvens for verdien av Oljefondet og de svarene vi kan risikere å få. Det blir helt uoversiktlig. Dette er et av svarene vi nå må ta konsekvensene av, sa han.
Omtrent halvparten av fondets investeringer er i nettopp USA – over 9.000 milliarder. Til sammenligning er fondets totale størrelse på 19.850 milliarder i skrivende stund.
– Følelser styrer fondet
Det hele startet i begynnelsen av august da Aftenposten publiserte en artikkel om det israelske industriselskapet Bet Shemesh Engines, hvor Oljefondet eide aksjer for 172 millioner kroner. Det skapte sterke reaksjoner fra politisk hold.
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) varslet så full gjennomgang av Oljefondets investeringer i Israel.
Siden er selskaper med tilknytning til Gaza og Israels krigføring på Vestbredden blitt utelukket fra fondet i tur og orden.
– Vi kan ikke la publikums følelser styre fondet. Generelle etiske normer er greit, men vi må ikke begynne å detaljstyre. Hva med batterifabrikker som henter råvarer fra Kongo – skal vi trekke oss ut der også? Jeg håper vi ikke åpner dette kaninhullet, sa Jan Petter Sissener til Finansavisen i august.