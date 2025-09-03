Amerikansk senator: Vil begrense visum for ledere i Oljefondet

Den amerikanske senatoren Lindsey Graham har tatt skritt for å få begrenset visum for ledere i oljefondet, sier han til Bloomberg.

Category iconPolitikk
Publisert 3. sep. | Oppdatert 3. sep.
Article lead
+ mer
lead
Den republikanske senatoren fra Sør-Carolina, Lindsey Graham, er en nær støttespiller av USAs president Donald Trump. Foto: Hussein Malla / AP / NTB Hussein Malla / AP / NTB
Den republikanske senatoren fra Sør-Carolina, Lindsey Graham, er en nær støttespiller av USAs president Donald Trump. Foto: Hussein Malla / AP / NTB Hussein Malla / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Graham, som er en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, oppfordrer Trump-administrasjon til å begrense visum for Nicolai Tangen og andre sjefer i oljefondet.

– Jeg har sendt dem informasjon, sier Graham til Bloomberg.

– Jeg tror de var like sjokkert som meg. Det jeg kommer til å gjøre, er å jobbe for å begrense visum for oljefondet, sier han.

Det skjer etter at oljefondet besluttet å trekke seg ut av det amerikanske selskapet Caterpillar. Deres bulldosere brukes av Israel til å rive hus på Gazastripen.

Graham raste etter at beslutningen ble kjent sent i august. I en X-melding antydet han allerede 28. august at han mente det burde vurderes å ikke gi visum til ledere i oljefondet, samt at tollsatsene mot Norge burde økes som følge av beslutningen.

(©NTB)

Politikk

Informasjon om bruk av AI