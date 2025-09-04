EY-sjefen: – Grytten som finansminister
Han vil se en rød statsminister, en blå finansminister og en utenriksminister fra sentrum. EY-sjef Arbab Dar tror valget avgjøres på målstreken, savner flere økonomer i politikken og lanserer Ola Grytten som finansminister – og Martin Bech Holte som et mulig wildcard.
Publisert 4. sep. | Oppdatert 4. sep.
Gjør sin borgerplikt: – Jeg har vanskelig for å identifisere meg med partier som driver med for mye symbolpolitikk, eller som fremstiller verdiskaping og næringsliv som et problem i stedet for en del av løsningen, sier EY-sjef Arbab Dar før det kommende valget. Foto: EY