I helgen tok trenden helt av, da grunnløse rykter om Trumps helse ifølge Axios ble spredt med lysets hastighet. På sosiale plattformer som X, Bluesky og Instagram ble det publisert millioner av memer, Tiktok-videoer, Google-søk og tråder der det ble hevdet at Det hvite hus forsøkte å skjule 79-åringens alvorlige helsetilstand.
Trenden ligner den som rammet Trumps forgjenger Joe Biden, men forskjellen er at ryktene om Trump kun deles i sosiale medier, ikke i pressen, og at sannhetsgehalten ser ut til å være null.
Seks dagers fravær
Innleggene inneholder blant annet manipulerte bilder og fotografier som er tatt ut av kontekst.
På en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag ble Trump konfrontert med ryktene, Da hadde han i seks dager holdt seg unna offentligheten – det lengste oppholdet siden han ble president i januar.
Her avviste han meldingene som falske nyheter, men uten at det dempet ryktespredningen. Like etter ble det på en Bluesky-konto hevdet at Det hvite hus nettopp hadde kunngjort at Trump var død.
Millioner av klikk
Siden forrige fredag og fram til tirsdag hadde emneknaggen «Trump dead» blitt nevnt rundt 104.000 ganger på X. De genererte 35,3 millioner visninger, ifølge en analyse utført av NewsGuard, som overvåker desinformasjon på nettet.
Enkelte brukere i sosiale medier viser til nettbaserte kart som de hevder avdekker veisperringer ved et militært sykehus i Bethesda i Maryland. Kartene fremstilles som bevis for at Trump blir behandlet for en alvorlig sykdom ved sykehuset, men i realiteten er det ingenting som tyder på at det er satt opp veisperringer i området.
Andre har brukt et bilde av en ambulanse parkert utenfor Det hvite hus og hevdet at bildet ble tatt i august, og at også dette er bevis for at Trump har alvorlige helseproblemer.
Bildet er imidlertid ikke nytt, men ble publisert av en journalist på X i april 2023 mens Biden fortsatt var president, ifølge NewsGuard.
Flagg på halv stang
Enkelte brukere som påstår at Trump er død, har delt et bilde av at flagget ved Det hvite hus på halv stang. Men dette ble tatt etter at Trump ga ordre om at det skulle flagges på halv stang etter forrige ukes skoleskyting i Minneapolis.
Noen har også lagt ut et bilde som er zoomet tett inn på Trumps ansikt, og som de bruker til å hevde at han har en dyp strek over øyet som tyder på at han nylig har vært rammet av slag.
NewsGuard kan imidlertid fastslå at bildet er ufokusert og at det ikke finnes noen strek over øyet. Bildet er blitt manipulert ved hjelp av kunstig intelligens.
I helgen erklærte Trump «HAR ALDRI HAR FØLT MEG BEDRE NOENSINNE» på sin egen plattform Truth Social. Men heller ikke det hadde noen effekt på spredningen av desinformasjonen.
De falske påstandene ser ut til å stamme fra kontoer som brukes av liberale Trump-motstandere. De blir spredt i en tid der faktabaserte opplysninger er under press og samtidig som et økende antall mennesker ikke lenger har tillit til myndigheter, offentlige institusjoner og tradisjonelle medier.
Aldersrekord
Helsetilstanden til amerikanske presidenter har alltid blitt fulgt nøye i USA, men de siste årene har temaet blitt mer aktuelt. Det skyldes at både Trump og Biden har satt nye aldersrekorder i Det hvite hus. Trump er med sine 79 år den eldste presidenten som er tatt i ed i USA noensinne, mens Biden med sine 82 år er den eldste som har sittet perioden ut.
Trump bidro dessuten selv til at Bidens helse fikk stor oppmerksomhet under valgkampen i fjor. Gang på gang gjorde han et poeng ut av motstandernes høye alder, gjorde narr av ham og hevdet at Demokratene forsøkte å skjule både Bidens mentale og fysiske helsetilstand.
Det var til slutt ryktene om svekkede kognitive evner og en svært dårlig opptreden i en TV-debatt, som gjorde at Biden til slutt trakk seg som presidentkandidat.
– Dobbeltmoralsk
Enkelte Trump-motstandere mener ifølge Axios at pressen er dobbeltmoralsk fordi de var langt mer opptatt av Bidens helse enn av Trumps. De mener at Trump sliter med høy alder og peker på Trumps lange og ufokuserte taler, raseriutbrudd på nettet og oppdiktede anekdoter.
De viser også til bilder som har vist at Trump har hevelser på anklene og blåmerker på hånden.
I juli oppga Det hvite hus at Trump har fått påvist kronisk venøs insuffisiens i beina, altså svikt i blodårene. Samtidig ble det sagt at blåmerkene på hånden skyldtes Trumps hyppige håndtrykk, og at hjertefunksjonen hans var normal.