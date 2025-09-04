I helgen tok trenden helt av, da grunnløse rykter om Trumps helse ifølge Axios ble spredt med lysets hastighet. På sosiale plattformer som X, Bluesky og Instagram ble det publisert millioner av memer, Tiktok-videoer, Google-søk og tråder der det ble hevdet at Det hvite hus forsøkte å skjule 79-åringens alvorlige helsetilstand.

Trenden ligner den som rammet Trumps forgjenger Joe Biden, men forskjellen er at ryktene om Trump kun deles i sosiale medier, ikke i pressen, og at sannhetsgehalten ser ut til å være null.

Seks dagers fravær

Innleggene inneholder blant annet manipulerte bilder og fotografier som er tatt ut av kontekst.

På en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag ble Trump konfrontert med ryktene, Da hadde han i seks dager holdt seg unna offentligheten – det lengste oppholdet siden han ble president i januar.

Her avviste han meldingene som falske nyheter, men uten at det dempet ryktespredningen. Like etter ble det på en Bluesky-konto hevdet at Det hvite hus nettopp hadde kunngjort at Trump var død.

Les også Nordiske ledere: – Putin ønsker ikke fred Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte onsdag nordiske og baltiske ledere i Danmark og fikk løfte om «urokkelig støtte» i krigen mot Russland.

Millioner av klikk

Siden forrige fredag og fram til tirsdag hadde emneknaggen «Trump dead» blitt nevnt rundt 104.000 ganger på X. De genererte 35,3 millioner visninger, ifølge en analyse utført av NewsGuard, som overvåker desinformasjon på nettet.

Enkelte brukere i sosiale medier viser til nettbaserte kart som de hevder avdekker veisperringer ved et militært sykehus i Bethesda i Maryland. Kartene fremstilles som bevis for at Trump blir behandlet for en alvorlig sykdom ved sykehuset, men i realiteten er det ingenting som tyder på at det er satt opp veisperringer i området.

Andre har brukt et bilde av en ambulanse parkert utenfor Det hvite hus og hevdet at bildet ble tatt i august, og at også dette er bevis for at Trump har alvorlige helseproblemer.