Emilie Enger Mehl gikk fra menig stortingsrepresentant til profilert justisminister i 2021. Etter at Senterpartiet forlot regjeringen i januar i år, ble hun partiets finanspolitiske talsperson. Nå er hennes videre liv i rikspolitikken helt avhengig av valgresultater langt utenfor Hedmarks grenser.

For mens Senterpartiet i 2021 endte med to distriktsmandater fra Hedmark, ligger de an til å bli mer enn halvert i valgdistriktet i år. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sitter trygt, hans mandat i Hedmark er ikke i fare – men Mehl må trolig satse på at et utjevningsmandat berger henne. Og da konkurrerer hun i utgangspunktet med alle partier over 4 prosent.

Sp-mannefall

Om hun skulle forsvinne fra Stortinget, kan hun få selskap av flere av Sp-statsrådene fra denne perioden. Tidligere landbruksminister og forskningsminister Sandra Borch er trolig avhengig av utjevningsmandat i Troms.

Tidligere kommunalminister Erling Sande (Sogn og Fjordane) og forgjengeren Sigbjørn Gjelsvik (Akershus) kan ikke føle seg sikre, det kan heller ikke den avgåtte landbruksminister Geir Pollestad (Rogaland) eller nestleder og tidligere barne- og familieminister Kjersti Toppe (Hordaland).

Derimot bør Sp-nestleder Bjørn Arild Gram (Nord-Trøndelag) komme inn, selv om partiet sliter mer i distriktet enn på lenge. Om Sande eller Gram ikke kommer inn, er det faktisk første gang Sp ikke er representert i det aktuelle valgdistriktet.

Partiledere og utjevningsmandater

Det er heller ikke bare blant Sp at det kan bli profilmannefall. For MDGs tidligere leder Une Bastholm i Akershus og Rødts tidligere leder Bjørnar Moxnes i Oslo er en stortingsplass godt innenfor rekkevidde, men overhodet ikke sikker.

To partier har også nestledere i trøbbel: både Sveinung Rotevatn (Venstre, Hordaland) og Ida Lindtveit Røse (KrF, Akershus) er trolig avhengige av utjevningsmandatgudenes nåde.

En som ikke kan stole på det er Irene Ojala – Pasientfokus' leder og ensomme stemme på Stortinget. Hennes parti stiller kun i Finnmark, kan ikke oppnå 4 prosent på landsbasis, og er dermed langt under sperregrensen. Istedenfor konkurrerer hun med Arbeiderpartiets Sigurd Rafaelsen om siste mandat fra valgkretsen.

Kamp om plassen i Oslo

Blant de andre navnene som bør bite negler på valgkvelden, er de fremadstormende Høyre-politikerne Sandra Bruflot (Buskerud), Mathilde Tybring-Gjedde (Oslo) og Erlend Svardal Bøe (Troms). Unge Høyre-leder Ola Svenneby, som stiller i Oslo, må be til utjevningsmandatgudene.

I Oslo kjemper også profiler som Frode Jacobsen (Ap), Andreas Sjalg Unneland (SV) og Grunde Kreken Almeland (V) om plassene. Det er i øyeblikket Unneland som er i den hardeste striden om et distriktsmandat. Rødt-profilen Mimir Kristjansson blir trolig innvalgt fra Rogaland, men bør ikke puste ut helt enda.

For en annen kandidat er det derimot positiv spenning. Frøya Skjold Sjursæther (MDG) var russ for bare noen måneder siden, og 19-åringen snuser på et direktemandat fra Hordaland. I så tilfelle blir hun tidenes yngste fast valgte stortingsrepresentant.