– Å bruke fondet til politisk posering, setter fondet i fare og hjelper ikke noen, sier Ulstein i en uttalelse til NTB.

Han uttrykker bekymring for signaler fra det amerikanske utenriksdepartementet og viser til at Norges oljefond på over 20.000 milliarder kroner nylig har trukket seg ut av anleggsmaskinprodusenten Caterpillar.

Bakgrunnen er at selskapet selger bulldosere til den israelske hæren, som benytter dem til å rive palestinske boliger i okkuperte områder.

Eide 1,2 prosent av Caterpillar

Oljefondet eide ved utgangen av fjoråret aksjer for 24,4 milliarder kroner i selskapet, som er verdens største produsent av anleggsmaskiner, en eierandel på vel 1,2 prosent.

– Når Norges oljefond boikotter et amerikansk selskap, så er det naivt av regjeringen å ikke regne med amerikanske reaksjoner. Dette kan få alvorlige konsekvenser for Norge – både i tollforhandlingene og gjennom mulige straffetiltak, sier Ulstein.

Onsdag ble det kjent at den amerikanske senatoren Lindsey Graham, en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, har tatt skritt for å få begrenset visum for Nicolai Tangen og andre sjefer i oljefondet.

Les også Her er profilene som kan ryke ut av Stortinget Utjevningsmandater kan bli redningen for mange av Senterpartiets tidligere statsråder. To tidligere partiledere biter også negler fram mot valgnatten.

– Kan slå hardt tilbake

KrF-lederen mener oljefondet står i fare for enda sterkere politisk press dersom det blir et rødgrønt flertall etter valget.

Han viser til at SV og Rødt har fremsatt krav om at fondet må trekke seg ut av selskaper knyttet til Israel, og at dette kan bli avgjørende i forhandlinger om regjeringsplattform og statsbudsjett.

– Selvsagt skal vi aldri investere i barnearbeid eller klasebomber – men å bruke fondet som utenrikspolitisk hammer kan slå hardt tilbake på Norge, sier Ulstein.