Erna Solberg: Må akseptere at ikke alle vil ha meg

– Jeg opplever veldig mye tilbakemelding på at folk ønsker meg som statsminister og syns at jeg bidrar i politikken. Og så er det noen som mener noe annet om meg. Det må jeg bare akseptere, sier Solberg til NTB.

Ifølge en TV 2-måling i slutten av august mener hele én av tre Høyre-velgere at hun burde ha trukket seg.

NTB henger i hælene på Høyre-lederen i sluttspurten av valgkampen. Den har hun startet i hjembyen Bergen. På kjøpesentre, bybanestopp og Torgallmenningen deler hun rundhåndet ut valgkampsedler og Høyre-materiell i håp om å overbevise flere velgere.

På mandag får hun vite om hun får betalt for innsatsen.

– Det var iallfall én som var blitt sikker på å stemme Høyre, sier Solberg.

Opp – og ned

Tirsdag var det høy stemning i Høyre etter borgerlig seier i skolevalget og seksere på terningen til Solberg i NRKs siste partilederdebatt.

Onsdag bråvåknet partiet til en ny dyster meningsmåling ned på 13-tallet. Onsdag kveld kom nok en krisemåling.

Solberg trøster seg med at det ofte går opp og ned på meningsmålingene.

– På mange målinger er det egentlig ganske tett mellom blokkene, litt avhengig av hvem som er over sperregrensen, påpeker Solberg.

– Men selvfølgelig er det sånn at skal de borgerlige vinne valget, så må Høyre bli større, slår hun fast.

Håper å snu det

På en foreløpig gjennomsnittsberegning for september fra Poll of polls får Høyre bare i underkant av 15 prosent av stemmene. Om det blir resultatet, vil det si at om lag hver fjerde Høyre-velger har forsvunnet siden valget i 2021.

I Solbergs eget hjemfylke Hordaland er det ekstra ille.

Der viser en lokal meningsmåling for Bergensavisen onsdag et katastrofevalg for Høyre, der også Høyres stjerneskudd Peter Frølich ryker ut av Stortinget. Ikke på over 20 år har Høyre blitt målt lavere i Hordaland

– Er det ekstra forsmedelig?