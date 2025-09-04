Kim sier at Russland har Nord-Koreas fulle støtte

Kim sier at Nord-Korea skal fortsette å «gi full støtte» til Russland og landets hær som en «broderlig plikt» i henhold til Nord-Koreas avtale med Moskva, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA torsdag.

Kim møtte den russiske presidenten Vladimir Putin i Beijing onsdag på sidelinjen av Kinas markering av at det er 80 år siden slutten på andre verdenskrig.

Der takket Putin Kim for bidraget til den russiske krigføringen i Ukraina og inviterte Kim til Russland. I møtet, som varte i rundt to og en halv time, sa Putin til Kim at de to kjemper «sammen mot moderne nazisme».

Om lag 2000 nordkoreanske soldater som var sendt ut for å hjelpe Russland i krigen mot Ukraina, har blitt drept, anslår sørkoreansk etterretning. Verken Nord-Korea eller Russland har villet si hvor mange nordkoreanske soldater som er satt inn i krigen, men sørkoreansk etterretning mener det er snakk om rundt 15.000.