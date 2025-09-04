Venezuela oppfyller ikke lenger de lovpålagte kravene for midlertidig beskyttelsesstatus, står det i en uttalelse fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet (DHS) onsdag.

– Etter å ha vurdert offentlig sikkerhet, nasjonal sikkerhet, faktorer knyttet til migrasjon, innvandringspolitikk, økonomiske hensyn og utenrikspolitikk, er det tydelig at det ikke er i USAs beste interesse å la venezuelanske statsborgere forbli midlertidig i USA, sier en talsperson for DHS.

Ifølge tall fra amerikanske myndigheter hadde mer enn 256.000 venezuelanere beskyttelsesstatus, kjent som TPS (Temporary Protected Status), per desember i fjor.

Departementets beslutning har virkning fra 10. september.

Beskyttelsesstatusen ble gitt av tidligere president Joe Biden og var begrunnet med at innvandrerne kom fra høyrisikoland som ikke er trygge.

Venezuela fikk TPS-status i 2021, deretter på ny i 2023, og så ble den fornyet kort tid før Biden gikk av. Den siste fornyelsen skulle vare til 2026, men allerede kort tid etter at Donald Trump startet presidentperioden i år, lovet han å deportere store mengder innvandrere.

Etter I mai ga amerikansk høyesterett grønt lys for å fjerne den midlertidige beskyttelsesstatusen for venezuelanske migranter i USA. Også innvandrere fra Cuba, Haiti og Nicaragua med samme status risikerer deportasjon etter at høyesteretten ga Trump-administrasjonen medhold i mai.