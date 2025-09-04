Russland: Sikkerhetsgarantier til Ukraina setter Europa i fare

– Garantiene som Ukraina ønsker seg er et springbrett for terror, for provokasjoner mot vårt land, sa det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova til journalister torsdag.

– De er ikke garantier for Ukrainas sikkerhet. De er garantier som setter det europeiske kontinentet i fare, sa hun.

Zakharova uttalte seg i forkant av samtalene som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha i Paris senere torsdag med europeiske ledere om sikkerhetsgarantier.

– Russland kommer ikke til å diskutere utenlandsk utplassering i Ukraina i noen som helst slags form eller format. Det er grunnleggende uakseptabelt og undergraver enhver sikkerhet, sa Zakharova.

I et intervju med Financial Times søndag sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at Europa legger «ganske presise planer» for en flernasjonal styrke som kan utplasseres i Ukraina, som del av sikkerhetsgarantier til landet når krigen er slutt, med støtte fra USA. Von der Leyens uttalelser ble mandag avvist i sterke ordelag av Tyskland.

Von der Leyen var søndag i Bulgaria for å besøke en ammunisjonsfabrikk. På vei dit opplevde flyet hennes GPS-forstyrrelser og som Bulgaria mistenker Russland for å ha stått bak.

Zakharova kommenterte torsdag påstandene og kalte dem falske og paranoia.