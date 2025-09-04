Trump ber Høyesterett vurdere tollsatser

Justisdepartementet leverte inn anken til USAs høyesterett onsdag. Departementet ber landets øverste domstol om å avgjøre hvorvidt president Donald Trump hadde myndighet til å innføre omfattende tollsatser under en lov som er laget til bruk ved nasjonale kriser.

Det fremgår av rettsdokumenter som er innlevert til høyesterett og som NBC News viser til.

29. august sa en føderal ankedomstol i en kjennelse at de fleste tollsatsene som presidenten har innført, er ulovlige. Ankedomstolen avviste likevel et krav om å oppheve tollsatsene umiddelbart. Retten lar tollene bli stående til 14. oktober for å gi Trump-administrasjonen tid til å anke saken videre til høyesterett.

Trump anklaget i slutten av august den føderale ankedomstolen for å ha politisk slagside, og justisminister Pam Bondi varslet da at kjennelsen skulle ankes.

Trapper opp kampen mot vindkraft

Det hvite hus har instruert flere statlige etater om å utarbeide planer for å få fortgang i kampen mot havvindkraft, ifølge The New York Times.

Arbeidet ledes av Susie Wiles, stabssjef i Det hvite hus, og Stephen Miller, en høytstående rådgiver i Det hvite hus, ifølge to anonyme kilder som The New York Times har snakket med.

En håndfull etater som vanligvis har lite med vindkraft å gjøre, er angivelig involvert. Helse- og sosialdepartementet undersøker om vindturbiner gir fra seg skadelige elektromagnetiske felt, mens forsvarsdepartementet vurderer konsekvenser for nasjonal sikkerhet, ifølge avisens kilder.

President Trump har kritisert vindkraft for å være stygg, dyr og ineffektiv.

I slutten av august beordret Trump-administrasjonen byggestans i Revolution Wind, en havvindpark som er 80 prosent ferdigstilt. Danske Ørsted står bak prosjektet utenfor kysten av Rhode Island og planen var at det skulle igangsettes tidligst neste år.

Equinors Empire Wind-prosjekt fikk samme type stoppordre i påsken. Ifølge DN måtte det 500 møter og telefoner til for å få Trump og hans folk til å snu i Empire Wind-saken. Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) var involvert i prosessen.