Israel kaller Hamas-uttalelse om gisler tomme ord

Onsdag kveld gjentok den palestinske terrorgruppen Hamas at den står klar til å inngå en bred Gaza-avtale der alle gisler slippes fri.

Gruppen viste til en mulig avtale der alle de israelske gislene som i dag er i Hamas' fangenskap, levende og døde, slippes fri i bytte mot løslatelsen av et antall palestinske fanger som partene blir enige om.

SLAKTER HAMAS-UTSLIPP: Israels forsvarsminister Israel Katz. Foto: Bloomberg

Hamas' uttalelse kom kort tid etter at USAs president Donald Trump i sosiale medier oppfordret Hamas til å løslate alle de 20 gislene.

Israels regjering har nå kommentert Hamas' siste utspill og avviser det.

– Hamas fortsetter å bedra og å komme med tomme ord, sier forsvarsminister Israel Katz.

I en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor heter det at Hamas' siste kunngjøring ikke inneholder noe nytt.

Krigen kunne ha blitt avsluttet umiddelbart hvis Hamas godtok den israelske regjeringens betingelser, fremgår det av uttalelsen. Netanyahus betingelser går ut på at alle gisler løslates, at Hamas avvæpnes, at Gazastripen demilitariseres og at Israel ivaretar sikkerheten i Gaza.

Hamas komme snart til å innse at de har to valg: Enten å godta Israels betingelser, eller at Gaza by ender på samme måte som Rafah og Beit Hanoun, står det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet. Begge byene ble ødelagt av israelske styrker, som nå forbereder seg på å innta Gaza by.