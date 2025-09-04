Budsjettlekkasje: Kutter strømkostnaden med fire milliarder

Regjeringen vil kutte i avgiften på strøm med til sammen fire milliarder kroner neste år, melder VG.

Publisert 4. sep. | Oppdatert 4. sep.
STØRE: Regjeringen leverer årets siste store statsbudsjett-lekkasje. Foto: Audun Braastad
Nicolay Steensen
På en valgkampbusstur fra Stavanger til Bergen presenterer statsminister Jonas Gahr Støre og to statsråder en stor avgiftslette.

De kutter i avgiften på strøm (redusert elavgift) med til sammen fire milliarder kroner neste år.

– Det er et viktig tiltak for å gjøre strømprisene mer overkommelige, spesielt for næringslivet. Det har vært ulike priser i ulike deler av året. Nå blir det en lav fast pris hele året, på 4,18 øre kwh, sier statsministeren til VG.

– De fire milliardene kommer i tillegg til at elavgiften allerede er kuttet med tre milliarder kroner årlig fra 1. oktober 2025, som vi ble enige om i revidert budsjett på forsommeren. Det vil ha mye å si for næringslivet, sier Støre.

En bolig med gjennomsnittlig strømforbruk vil spare 900 kroner årlig. En typisk enebolig sparer årlig 1600 kroner.

– Det betyr noe for strømregningen for folk flest, men det nye store grepet overfor dem er innføringen av Norgespris på strøm og fjernvarme fra 1. oktober, sier Støre til VG. 

