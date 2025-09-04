Storbritannias visestatsminister og kommunalminister Angela Rayner kjemper for sitt politiske liv etter å ha innrømmet å ha betalt for lite i dokumentavgift da hun i mai kjøpte en leilighet i Brighton and Hove til 800.000 britiske pund, skriver Financial Times.

Etter først å ha avvist anklagene, innrømmet Rayner onsdag at hun feilaktig betalte 30.000 pund i avgift – langt under de 70.000 pundene som gjelder dersom kjøpet regnes som sekundærbolig. Hun har henvist seg selv til statsministerens etikkrådgiver, som nå skal granske forholdet.

Skatteeksperter mener Rayner kan bli ilagt tilleggsskatt på opptil 30 prosent, samt renter fra skattemyndighetene.

Les også Sverige og Danmark vurderer britiske fregatter Etter kjempeavtalen med Norge, forhandler britene nå om fregatter til Danmark og Sverige.

KREVER AVGANG: Lederen for Det konservative parti, Kemi Badenoch, mener Rayner må trekke seg. Foto: Bloomberg

Feil råd

Rayner hevder feilen skyldes juridiske råd hun fikk ved kjøpet. Hun hevder at andelen hun eide i familiens bolig i Ashton-under-Lyne, hvor barna bor, var overført til en trust for hennes funksjonshemmede sønn, og at hun derfor mente kjøpet i Hove ikke var en sekundærbolig, skriver FT.

Den tidligere fagforeningslederen har argumentert for kraftige skatteøkninger og et oppgjør med eiendomsspekulasjon. Dermed møter hun nå beskyldninger om hykleri, særlig fra konservative politikere som krever hennes avgang.

– Hun har innrømmet å ha betalt for lite skatt, så hvorfor sitter hun fortsatt i regjeringen, spør De konservatives leder Kemi Badenoch.

Les også Høyresiden i krise: – Ikke noe som blåser over Over hele Europa blir moderate høyrepartier forbigått av dem til høyre for seg: – En overveldende utfordring, sier tidligere svensk statsminister Fredrik Reinfeldt.

STØTTENDE: Statsminister Keir Starmer sa i Underhuset på onsdag at han er «stolt» av å jobbe sammen med Rayner. Foto: Blooomberg

Får Starmer-støtte

Starmer har på sin side uttrykt støtte og sagt at Rayner «gjorde det rette» ved å henvise seg selv til den uavhengige rådgiveren.

Etikkrådgiverens redegjørelse for hvem som visste hva, og når, kan bli avgjørende.

Saken kompliseres ytterligere av at en rettskjennelse, knyttet til hennes skilsmisse i 2023 og sønnens situasjon, først nylig ble opphevet. Ifølge Rayner gjorde det at hun ikke kunne forklare offentligheten tidligere, ifølge FT.

Rayner ble valgt til nestleder i Labour i 2020, en posisjon Starmer ikke kan fjerne henne fra. Men statsministeren kan avsette henne som kommunal- og visestatsminister dersom etikkgranskningen går imot henne.