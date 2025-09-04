Kjempemåling for rødgrønn side – Høyrekrisen fortsetter

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte imidlertid hatt med seg hele laget på fem partier, skriver FriFagbevegelse og Dagsavisen , som Opinion har gjort målingen for.

Målingen viser stor tilbakegang for både Frp og Høyre. Høyre faller hele 4,9 prosentpoeng til bare 13,1 prosent, mens Frp faller 1,9 prosentpoeng til 19,6 prosent.

Ap (27,5 – 2,8 frem), SV (8,0 – 2,5 frem) og MDG (6,3 – 2,8 frem) går på sin side sterkt fram. Det eneste partiet som vokser nevneverdig på borgerlig side er KrF (6,1 – 1,6 frem).

Samtidig faller Sp (5,4, – ned 1,5), noe som gjør at det er umulig å danne et flertall uten Rødt og MDG slik man har i dag. I teorien kan Støre droppe Sp fra laget, men det blir i så fall et syltynt rødgrønt flertall på 85 mot 84 mandater.

Opinion gjennomførte meningsmålingen fra 27. august til 3. september, med 1000 telefonintervjuer. 848 av de spurte oppga partipreferanse. Feilmarginene ligger mellom 1,4 og 3,1 prosent.

Partienes oppslutning er som følger: Ap 27,5 (2,8), Frp 19,6 (-1,9), H 13,1 (-4,9), SV 8 (2,5), Rødt 6,6 (1,1), MDG 6,3 (2,8), KrF 6,1 (1,6), Sp 5,4 (-1,5), V 4,2 (0,2), Andre 3,2 (-2,6).