Bolsonaro får sin dom: – Århundrets viktigste rettssak i Brasil

Tirsdag startet en flere dager lang domsavsigelse i hovedstaden Brasília.

Fem dager er satt av i Brasils høyesterett. Utfallet kan bli historisk: For første gang kan en tidligere president dømmes for statskupp.

70 år gamle Jair Bolsonaro, president fra 2019 til 2022, står tiltalt for å ha planlagt å styrte sin rival Lula da Silva, og for å ha kjent til drapsplaner mot både Lula og høyesterettsdommer Alexandre de Moraes.

– Jeg tenker at dette er århundrets viktigste rettssak i Brasil. Det handler både om demokratiet og om dagens geopolitikk, sier samfunnsgeograf og Brasil-kjenner Torkjell Leira til NRK.

Fra Florida til fengsel

Etter valgnederlaget i 2022 forlot Bolsonaro landet to dager før Lulas innsettelse. Han dro til Florida, og lot tilhengerne stå igjen i Brasil. En uke senere, 8. januar 2023, stormet rasende demonstranter kongressen, høyesterett og presidentpalasset i Brasília.

Ifølge aktoratet var dette kulminasjonen av en planlagt kampanje for å undergrave valget. På Bolsonaros kontor fant politiet et utkast til en plan for militærstyre.

– Ordet kupp har aldri vært en del av mitt ordforråd, svarte Bolsonaro i retten, melder AFP.

TRUMP SVARTE: Demonstranter i São Paulo iført Trump- og Bolsonaro-masker under en protest 18. juli 2025. Aksjonen kom etter at USAs president Donald Trump truet med straffetoll dersom Brasil ikke droppet tiltalen mot Jair Bolsonaro. Foto: Bloomberg

Trump straffer Brasil

Midt i dramaet har Donald Trump kastet seg inn på sin venns side.

Han kaller rettssaken en «heksejakt», og har svart med å ilegge Brasil 50 prosent straffetoll på varer som kaffe, stål og appelsinjuice.

Ifølge BBC har USA handelsoverskudd med Brasil, noe som gjør det klart at tolløkningen ikke handler om handel, men om politisk hevn.

– Dette er den voldsomste inngripen i et latinamerikansk land siden den kalde krigen, sier Leira til NRK.

Les også Fikk tollsjokk: – Trump stiller et umulig krav Brasils finansminister beskriver Donald Trumps Jair Bolsonaro-krav som «konstitusjonelt umulig», og mener det er opp til Washington å løse floken.

Det hvite hus hevder offisielt at Brasil «skader amerikanske selskaper» og «undertrykker ytringsfriheten».

Mye av Trumps vrede er rettet mot høyesterettsdommer Alexandre de Moraes. Han er kjent for å slå hardt ned på desinformasjon og har stengt kontoer, bøtelagt plattformer og til og med midlertidig blokkert Elon Musks X i Brasil.

For Trump er det «sensur». For mange brasilianere er det demokratiforsvar.

Fem dommere, én skjebne

Mellom 9. og 12. september skal fem dommere i Brasils høyesterett stemme. Flertallet avgjør. Allerede ved tredje stemme kan Bolsonaro bli funnet skyldig.

– For første gang kan noen faktisk bli dømt for å planlegge statskupp. Det vil være historisk, og avgjørende for fremtiden til verdens fjerde største demokrati, sier Leira.