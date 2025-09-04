Macron: 26 land vil bidra til Ukrainas sikkerhet etter krigen

Konkrete detaljer om hvordan bidraget skal skje, er ennå ikke presentert. De 26 har gitt «formell» tilslutning, ifølge Macron.

– I løpet av de neste dagene skal USA ferdigstille sin støtte til sikkerhetsgarantiene, sier den franske presidenten etter en telefon med president Donald Trump.

Macron ringte til Trump etter toppmøtet i Paris mellom representanter for land som støtter Ukraina, der også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og USAs utsending Steve Witkoff var til stede.

– Vi hadde en samtale med president Trump, og konklusjonen er enkel: I dagene som kommer, skal vi ferdigstille amerikansk støtte og sikkerhetsgarantiene. USA har vært involvert i hvert skritt på veien, sa Macron.

I samtalen presset Trump europeiske land til å stanse kjøp av russisk olje, som han sier finansierer Russlands krig mot Ukraina, ifølge Det hvite hus. Han sa de også må legge press på Kina som han mener finansierer den russiske krigsinnsatsen.

Noen av landene i den såkalte Koalisjonen av villige deltok digitalt, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, mens andre var på plass selv.