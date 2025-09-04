Mens Emilie Enger Mehl reiser landet rundt for å sikre seg en ny periode på Stortinget, har hun samtidig søkt seg inn på noen av verdens mest prestisjetunge forretningsskoler, ifølge Aftenposten. Det dreier det seg om fulltidsstudier som vanskelig lar seg kombinere med stortingsverv.

«Mitt klare mål er å komme inn på Stortinget, og jeg har jobbet nesten døgnet rundt i valgkampen for å få til det. Hvis jeg ikke kommer inn, må jeg finne meg noe annet å gjøre, som alle andre», skriver Mehl i en e-post.

Mehl er nominert som nummer to på Senterpartiets liste i Hedmark, rett bak partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Stoler ikke på Arbeiderpartiet

Selv om fremtiden er uavklart, har Mehl fortsatt engasjementet i behold. Tidligere denne uken rettet hun skarp kritikk mot tidligere regjeringspartner Arbeiderpartiet.

«For meg så framstår Arbeiderpartiet og Høyre helt like. Sånn som de opptrer, så er jeg egentlig like redd for begge», sa Mehl.

Den tidligere statsråden mener partiets distriktspolitikk bærer preg av tomme løfter.

«Jeg stoler ikke på Ap i det hele tatt. De som til syvende og sist taper på beslutningene de tar, er befolkningen som eksempelvis i mitt hjemfylke, Innlandet. Beslutningene som tas, betyr noe i hverdagen til folk, som vi så i skolesaken. Men til syvende og sist så framstår politikk mer som et maktspill for Ap», fortsatte hun.