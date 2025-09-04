Kennedy grilles om vaksiner i Senatet

Det hersker kaos i CDC etter at president Donald Trump sparket sjefen Susan Monarez, mindre enn en måned etter at hun ble godkjent av Senatet og innsatt i jobben

Demokratene i Senatets finanskomité grillet ham også om planlagte budsjettkutt som kritikerne sier undergraver USAs muligheter for å hindre sykdom og smitte, og anklaget ham for å legge opp til å svekke grunnleggende anbefalinger om vaksiner.

Siden han overtok ledelsen av helsedepartementet, har han blant annet innskrenket tilgangen på covid-vaksine, kuttet bevilgninger til forskning om mRNA-teknologi og økt støtten til teorier om vaksiner som er avvist av all seriøs forskning.

– Må sparkes

– Det er i nasjonens beste interesse at Robert Kennedy går av, og om han ikke gjør det, må president Trump sparke ham før flere mennesker blir skadet, sa senator Ron Wyden og anklaget Kennedy for å lyve da han tidligere lovte ikke å begrense tilgangen på vaksiner.

Wydens krav ble kontant avvist av komitéleder Mike Crapo, som hyllet Kennedys fokus på kronisk sykdom.

Debatten ble gradvis mer høylytt mens republikanerne sluttet rekkene rundt Kennedy. Maria Cantwell kalte Kennedy en sjarlatan på grunn av motstanden mot mRNA-forskning, og Maggie Hassan fortalte at foreldre sliter med å få tak i covid-vaksiner for barn.

Leger kritiserer

To republikanske senatorer som er leger, var blant få fra Trumps parti som uttrykte skepsis til Kennedy. Bill Cassidy kritiserte holdningen til mRNA-forskning og fikk støtte fra kirurgen John Barrasso og Thom Tillis.

Tillis presset Kennedy på hva han egentlig mener om den vellykte kampanjen for å utvikle covid-vaksine midt under pandemien. Kennedy var enig i at Trump fortjente nobelprisen for innsatsen.

Men han gjentok likevel anbefalingen som konspirasjonsteoretikere har fremmet om å bruke hydroksyklorokin og ivermectin mot covid, medisiner mot parasitter og malaria som forskere sier ikke har noen virkning.

Motstridende

Senator Elizabeth Warren spurte ham ut om motstridende uttalelser om tilgangen på vaksiner. Under høringen om hans godkjenning lovte han at han ikke ville begrense tilgangen, men har i etterkant likevel begrenset tilgangen kun til de eldste amerikanerne og barn med underliggende sykdom. Hittil er alle anbefalt å ta vaksinen årlig.

I en meningsutveksling med senator Mark Warner om hvor mange amerikanere som døde av covid, hevdet Kennedy at han ikke vet.

– Jeg tror ikke noen vet det fordi det var så mye datakaos fra CDC og så mange perverse insentiver, svarte Kennedy.

CDC og Verdens helseorganisasjonen WHO har imidlertid tall som er lett tilgjengelige. De sier at rundt 1,2 millioner amerikanere døde av covid under pandemien.

