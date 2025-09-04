Statsminister Jonas Gahr Støre slår fast at han ikke vil inngå samarbeidsavtaler med andre partier. Det gjelder både MDG, Rødt og andre på venstresiden, skriver Dagbladet.

– En samarbeidsavtale er ikke et godt redskap for å møte de åra vi står foran med omstillinger og viktige beslutninger, sier Støre.

Statsministeren understreker at Ap vil ha åpne samtaler på Stortinget, men avviser regjeringssamarbeid med Rødt og MDG.

- De politiske avstandene er for store i grunnleggende spørsmål.

Duell mot Listhaug

Fredag møtes Støre og Frp-leder Sylvi Listhaug til duell i Oslo. Debatten ledes av Stavanger Aftenblads Jonas Vikestad, slik som under møtet 30. juli.

«Årets valg er et retningsvalg mellom en Ap-regjering og en Frp-ledet regjering», sa Støre. Han avviser at duellen er for å vise at Listhaug er statsministerkandidaten på borgerlig side.

Temaene for kvelden blir kriminalitet og økonomi.

«Med få dager igjen til valget er det viktig å synliggjøre de mange forskjellene på skrekkscenarioet med fire nye år med Støre som kan bli avhengig av partier som Rødt, SV og MDG, og et sterkt Frp som heller vil gi folk mer frihet og økt trygghet i hverdagen», sa Listhaug.