– Han er venstresidens Jerry Seinfeld
Han slites mellom Høyre og FrP, og kaller Rødt en underlig blanding av gammeldags kommunisme og nåtidig opportunisme. En av Vestlandets mest markante næringslivsrøster, Thorstein Selvik, skulle gjerne sett profiler fra Norges høyeste handelshøyskole i regjeringen.
Publisert 5. sep. | Oppdatert 5. sep.
– Fredly, Sveaas eller Støle: – Jeg har så mye økonomisk utdannelse fra NHH, USA og Canada at min mor trodde jeg hadde tungt for det. Derfor vil jeg ha en fagøkonom som finansminister, sier Thorstein Selvik. Foto: Iván Kverme