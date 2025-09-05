Oljefondets etiske retningslinjer må bli klarere

Investeringer i israelske selskaper har ført til spørsmål om ansvar for Oljefondets ulike plasseringer. Debatten om aksjene bør imidlertid løftes opp til et mer prinsipielt nivå, og retningslinjene bør tydeliggjøres.

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, politiseres kraftig etter nyhetsoppslag om aksjeinvesteringer i israelske selskaper. MDG vil kaste oljefondsjef Nicolai Tangen. SV har erklært at partiet ikke vil inngå budsjettsamarbeid med Ap med mindre Oljefondet går ut av israelske aksjer.

Det er langt fra opplagt hva som er det etisk forsvarlige valget

Uten å ta stilling til om aksjekjøpene var fornuftige eller om fondet bør selge seg helt ut, er det uansett på tide å tydeliggjøre regelverket som styrer hvilke aksjer som utelukkes fra fondet.

En egen forskrift inneholder retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Oljefondet. Retningslinjene angir blant annet prosess for utelukkelse og hvilke omstendigheter som kan begrunne at noen stenges ute fra investeringsuniverset.

Enkelte av føringene for investeringer er kurante, for eksempel at det ikke skal kjøpes aksjer i virksomheter som utvikler eller produserer våpen eller sentrale komponenter til våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Utfordringen er at flere av utelukkelseskriteriene er mer skjønnsmessige og diffuse.

Det er for eksempel ikke opplagt hva kriteriene som gjelder «alvorlige» individkrenkelser i konflikter eller «alvorlig» miljøskade innebærer i praksis. Men den mest kinkige kategorien gjelder «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer». Jeg har selv bistått flere klienter som har stått i fare for å bli utelukket nettopp fordi de angivelig bryter med slike normer.

Utfordringen er at det ofte er uenighet om hva som er etisk akseptabelt – og dette erkjennes også i utredningen som lå til grunn for de etiske retningslinjene: «Norge er et pluralistisk samfunn, og det eksisterer ingen enighet om et bestemt enhetlig etisk perspektiv. Dette medfører at nordmenn ikke vil begrunne sine etiske standpunkt på samme måte.»

Av og til er det kryssende hensyn som står mot hverandre, og det er langt fra opplagt hva som er det etisk forsvarlige valget. Typisk vil dette være der aktører driver næringsvirksomhet i stater med autoritære regimer, og der det er risiko for å understøtte ulike former for undertrykking. Men så enkelt er det ikke.

I noen tilfeller har næringslivsaktørene satt i gang tiltak for å redusere risiko, korrupsjon eller bistand til regimet. Vi vet også at dersom enkelte selskaper hadde avsluttet sin virksomhet i noen stater, ville langt mer hensynsløse aktører tatt plassen. Ut fra et konsekvensperspektiv, ville uttrekk skapt verre forhold for for eksempel arbeidstakere eller minoritetsgrupper.

Uten tydeligere retningslinjer, er nettopp slike dilemmaer krevende å navigere i. Det er ikke sikkert reglene bør bli strengere, men en opprydning og tydeliggjøring er ikke å forakte.

Ove André Vanebo

Advokat i CMS Kluge Advokatfirma