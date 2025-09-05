Stoltenberg kritiserer «nullskattytere»: Fikk skattefri lønn og frynsegoder for 50 millioner
– Det er synd at Stoltenberg bruker begrepet “nullskattyter” så negativt, når han selv har vært det i ordets rette forstand – med svært høye inntekter og uten å betale personskatt, sier skatteprofessor.
Skattefritt Nato-liv: Finansminister Jens Stoltenberg har gått til harde angrep mot såkalte “nullskattytere” i næringslivet, mens han selv har mottatt lønn, pensjon og andre fordeler – helt skattefritt – for anslagsvis mer enn 50 millioner kroner. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB