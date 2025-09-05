– Det skal jeg, ja, sa Trump da han ble spurt av journalister om han skal snakke med Putin i nær fremtid.

Trump sa også at han har fått slutt på mange kriger, men at konflikten mellom Russland og Ukraina har vært den vanskeligste til nå.

Putin uttalte seg til journalister på sidelinjen av en middag med amerikanske teknologitopper i Det hvite hus.

Trump og Putin møttes i Alaska i august, som del av Trumps forsøk på å avslutte Ukraina-krigen.

Fredag svarte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov på Trumps uttalelser. Til det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax sa Peskov at det per nå ikke foreligger noen forberedelser til samtaler mellom de to presidentene, men at en samtale kan bli arrangert raskt.

Klar til å diskutere atombrensel med USA

Russlands atomenergiselskap Rosatom vil diskutere atombrensel ved Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina med den amerikanske kjernekraftprodusenten Westinghouse.

Det opplyser Rosatoms leder Aleksej Likhatsjev, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

Russland ba i juni FNs atomenergibyrå IAEA om å mekle mellom Moskva og Washington for å løse spørsmålet om hva man kan gjøre med amerikansk atombrensel som er lagret på det ukrainske atomkraftverket. Kraftverket er okkupert av russiske styrker.

Westinghouse og amerikanske energitopper har overfor Russland tidligere gitt uttrykk for bekymring rundt eierskapet til atombrenselet, ifølge Likhatsjev.

IAEA har hatt en viktig funksjon i overvåkingen og sikkerheten ved Ukrainas atomkraftverk siden Russlands invasjon startet. Byrået har permanent tilstedeværelse ved Zaporizjzja-kraftverket, som har vært okkupert av russiske styrker siden 2022. Anlegget er stengt av sikkerhetshensyn.