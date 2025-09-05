Trump om Kennedy: Han er annerledes

USAs president Donald Trump sier at helseminister Robert F. Kennedy jr. er en god person som har et annerledes syn på ting.

Publisert 5. sep. | Oppdatert 5. sep.
– ANNERLEDES: President Donald Trump sier at helseminister Robert F. Kennedy jr. ser annerledes på ting. Foto; Bloomberg
NTB
– Han mener det svært godt, og han har noen litt forskjellige ideer, sa Trump til journalister i Det hvite hus da han ble spurt om han har tillit til helseministeren.

– Jeg garanterer at mange folk ved dette bordet liker RFK jr. og det gjør jeg også, men han har andre tanker og ideer, og vi ønsker å lytte til disse, sa Trump.

Demokrater og republikanere grillet Kennedy om vaksiner og sparkingen av smittevern- og folkehelseinstituttet CDCs leder i en tre timer lang høring i Senatet torsdag.

OPERERT: Tidligere president Joe Biden er blitt operert for hudkreft. Foto; Bloomberg

Biden er blitt operert

Joe Biden (82) er blitt operert for hudkreft i pannen. Også for to år siden ble han operert for hudkreft, og i mai ble det kjent at han har fått prostatakreft.

Den tidligere presidentens talskvinne Kelly Scully bekreftet operasjonen torsdag etter at Biden var blitt observert på vei ut fra en kirke i Delaware med et nytt sår i pannen.

Scully sier at operasjonen ble gjort med Mohs-kirurgi. Det er en prosedyre som går ut på at alle hudkreftceller blir fjernet kirurgisk. Biden hadde fått påvist basalcellekarsinom, som er ikke-dødelig. Dette er den vanligste formen for hudkreft. Kjendiskokk Gordon Ramsay ble tidligere i år behandlet for samme krefttype.

For to år siden, da Biden fortsatt var president, ble han operert for samme krefttype.

I mai i år ble det kjent at Biden har fått aggressiv prostatakreft med spredning til skjelettet.

– Kreft berører oss alle, skrev Biden i sosiale medier den gang.

Bidens sønn Beau døde av hjernekreft, og Bidens kone Jill har fått fjernet to kreftsvulster.

