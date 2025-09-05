GC Rieber øker støtten til Ukraina

Styret i GC Rieber AS har besluttet å gi 5 millioner kroner hver til organisasjonene Fritt Ukraina og HMM Helsehjelp Ukraina. GC Rieber Fondene bidrar samtidig med 400.000 kroner til hver av de samme organisasjonene. Donasjonene kommer i tillegg til tilsvarende bidrag tidligere i år.

– Som eier og styreleder i GC Rieber AS mener jeg at den russiske angrepskrigen i Ukraina i høyeste grad angår GC Rieber og utviklingsmulighetene våre som kommersielt selskap i fremtiden, sier styreleder Paul Chr. Rieber i en pressemelding.

Han understreker at private bidrag ikke kan erstatte statlig støtte, men mener det har en viktig signaleffekt.

– Jeg håper derfor også at andre bedrifter i Norge vil inspireres til å vise sin støtte til det ukrainske folk. Som stortingsrepresentant Peter C. Frølich, leder av Fritt Ukraina, sier: «Vi gir litt, ukrainerne gir alt.»

Fritt Ukraina, ledet av Frølich, har siden krigens start levert klær, medisiner, kjøretøy, strømaggregater og overvåkningsdroner direkte til frontlinjene i Ukraina.

Russland vil ikke ha utenlandske styrker i Ukraina

Nok en gang avviser Russland at utenlandske styrker kan inngå i sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Kan Ukrainas sikkerhetsgarantier ivaretas og bli beskyttet med utenlandske, spesielt europeiske og amerikanske, militære styrker? Definitivt ikke. Det kan de ikke, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria fredag.

– Dette kan ikke fungere som en sikkerhetsgaranti for Ukraina og som kan bli akseptert av vårt land, sier han.

Etter et møte i Paris fredag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at 26 land skal bidra til Ukrainas sikkerhet etter krigen, og at USA skal klargjøre sin støtte i de neste dagene. Konkrete detaljer om hvordan bidraget skal skje, er ennå ikke presentert. De 26 har gitt formell tilslutning, ifølge Macron.

Nato-sjef Mark Rutte sa torsdag at Russland ikke har vetorett på om vestlige land sender styrker til Ukraina som sikkerhetsgarantier hvis det oppnås en fredsavtale.

Russland kalte tidligere torsdag slike sikkerhetsgarantier en provokasjon mot landet

– De er ikke garantier for Ukrainas sikkerhet. De er garantier som setter det europeiske kontinentet i fare, sa det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova.

I august sa Mikhail Uljanov, Russlands representant til internasjonale organisasjoner i Wien, at Russland er enig i at en fremtidig fredsavtale for Ukraina må gi sikkerhetsgarantier til Kyiv. Men også Russland trenger sikkerhetsgarantier, uttalte han.