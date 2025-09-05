Sp holder fast på nærpolitisatsingen

Mens Sp satt i regjering innfridde justisminister Emilie Enger Mehl partiets valgløfte om å åpne flere lokale politistasjoner og tjenestekontorer. I alt 20 slike steder er opprettet, tross mye kritikk fra politiske motstandere.

– Vi mener at det er lurt å ha politi til stede mange plasser i Norge som kjenner lokale forhold i det forebyggende arbeidet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Den siste stasjonen har høytidelig åpning to dager etter valget. Da vil kronprins Haakon og Sveriges kronprinsesse Victoria sammen klippe båndet for den første norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen.

Frykter ras av nedleggelser

Nå vil senterpartilederen advare velgerne før de går til stemmeurnene mandag. Han mener 84 lokalsamfunn står i fare for å miste sitt nærpoliti dersom den borgerlige siden kommer til makten. Fra Kvinesdal i sør til Hasvik i nord vil innbyggere miste nærvær av politi dersom Sylvi Listhaug blir statsminister, ifølge Vedum.

– Disse politifolkene er ute på skoler, i gatene og på sjøen – ikke bak kontorpulter slik Frp og Høyre har sagt i sine forsøk på å latterliggjøre norsk nærpoliti, sier Vedum.

Da Høyre var i regjering sist, ble 120 politikontorer lagt ned. Vedum mener det er grunn til å frykte en gjentakelse dersom Frp og Høyre på nytt skal sitte med makten over Politi-Norge. Han viser til at flere av de nyopprettede politikontorene har opplevd økning i antall anmeldelser og legger det på at folk føler mer tillit til et lokalt politi.