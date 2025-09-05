Ny krisemåling for Høyre: MDG-hopp sikrer rødt flertall

– Det er en veldig gledelig måling for oss. Det gir mye energi de siste dagene av valgkampen, sier Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Partiet får 7,2 prosents oppslutning på en fersk måling gjort av Norstat for NRK , Vårt Land og Dagbladet. Det er en oppgang på 2,5 prosentpoeng fra forrige måling.

Det er det beste resultatet de noen gang har fått på en NRK-måling, og de er også nest størst på rødgrønn side etter Ap, som faller mest på målingen (-1,8 til 26,4).

Høyre gjør på sin side sin dårligste NRK-måling på 16 år, og faller 0,4 prosentpoeng fra forrige måling til 14,3 prosents oppslutning.

Partiene på venstresiden får 91 mandater mot bare 78 på borgerlig side. Alle partiene som har vippet rundt sperregrensen de siste månedene, får over 4 prosent på denne målingen.

Hele målingen med endringer fra august i parentes.

Ap 26,4 (-1,8), Frp 20,4 (-0,1), Høyre 14,3 (-0,4), MDG 7,2 (+2,5), Rødt 6,9 (+0,6), Sp 6,2 (+0,9), SV 6,0 (-1,1), Venstre 4,3 (+0,5) og KrF 4,2 (-0,6)

2.000 velgere er spurt i målingen, som er dobbelt så mange som i en ordinær meningsmåling.

Poll of polls' gjennomsnitt for september viser følgende oppslutning til sammenligning: Ap 26,9 prosent, Frp 21,3, Høyre 14,4, MDG 6,2, SV 6,1, Rødt 6,1, Sp 5,7, KrF 4,6, Venstre 4,4, Andre 4,3.