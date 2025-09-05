Jonas Gahr Støre har sittet som Ap-leder i 11 år, mens Solberg har ledet Høyre i 21 år. For både Støre og Solberg er dette valget vinn eller forsvinn. En av dem blir enten statsminister – eller en partileder som har tapt et valg og etter alt å dømme går av.

Men det har ikke Erna Solberg brukt mange kalorier på å tenke på, forteller hun til Dagens Næringsliv.

– Jeg tenker på at Norge har mange store utfordringer som jeg har lyst til å være med og løse. Det er mitt fokus, sier Solberg.

Hun sier at hun har sagt klart fra om at hun ikke går av på valgnatten, uansett hva som skjer.

– Jeg synes det ville være dårlig ledelse å gå fra bordet og åpne et kaos på den måten. Slike beslutninger tar vi i ro og mak i Høyre.

På snittet av meningsmålingene for september, gjengitt av nettstedet Poll of polls, ligger Høyre nå på 14,3 prosent. Det er det svakeste snittresultatet siden sommeren 2009. Den gang endte valget med borgerlig nederlag og Frp ble større enn Høyre på Stortinget.

TV 2-måling: KrF 600 stemmer under sperregrensen

Kristelig Folkeparti faller akkurat under sperregrensen og sørger for enda større ledelse for venstresiden i en ny TV 2-måling

KrF faller til 3,98 prosent oppslutning og er bare 618 stemmer unna å bryte sperregrensen i TV 2 s nye måling.

– KrF ser svakere ut for hver dag. Det ser ut som at luften er i ferd med å gå ut av ballongen til Ulstein, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

TV 2 publiserer daglige meningsmålinger, og sammenlignet med onsdag går Arbeiderpartiet fram 1,1 prosentpoeng til 28,5 prosent oppslutning. Det er dermed landets største parti, foran Frp, som går litt tilbake til 21 prosent.

Venstresiden ligger dermed an til tre flere stortingsmandater enn onsdag med 91 mandater, mot høyresidens 77. Det trengs 85 mandater på Stortinget for å få flertall.

– Denne målingen viser at hver stemme til KrF teller. Ingenting er avgjort før valglokalene stenger på mandag, og vi kommer til å være ute for å møte velgere hele veien, sier KrF-leder Dag Inge Ulstein til kanalen.

SV går litt fram, mens resten av de mindre partiene på venstresiden går litt tilbake. På borgerlig side går kun Høyre litt fram.

Målingen i sin helhet ser slik ut, med endring fra onsdag i parentes: R: 5,1 (-0,4), SV: 5,8 (+0,2), Ap: 28,5 (+1,1), Sp: 5,7 (-0,1), MDG: 5,9 (-0,5), V: 4,2 (-), Krf: 3,9 (-0,2), H: 14,7 (+0,1), Frp: 21,0 (-0,6), andre: 5,1.

Undersøkelsen er utført av Verian for TV 2. 2350 personer er spurt mellom 29. august og 4. september. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

Gjennomsnittet av de åtte nasjonale meningsmålingene i september viser ifølge Poll of polls en oppslutning til Arbeiderpartiet på 26,9 prosent, altså noe lavere enn denne målingen. Videre havner Frp på 21,3 prosent og Høyre 14,4 prosent. Alle de mindre stortingspartiene havner også på et snitt over sperregrensen på 4 prosent.