Listhaug vil bruke mer privat helse: – Det er sykdom nok til alle

– Det er sykdom nok til alle, sier Listhaug.

Hun har invitert NTB til et eksklusivt valgkamputspill på det private Ibsensykehuset på Jessheim. Målet er å vise fram det hun mener er sløsing med tid og penger i det offentlige helsevesenet.

For på Ibsensykehuset kan behandling av folkesykdommer som fedme og hjerteflimmer gjøres langt raskere og bedre – om ikke akkurat billigere.

– Vi har siktet oss inn på fagområder der det er lange køer, områder der det offentlige aldri vil greie å få til en akseptabel ventetid, sier gründer og daglig leder Leif Næss, som selv er pensjonert kirurg.

Vil at staten skal ta regningen

Han viser Listhaug rundt i de foreløpig nokså nakne lokalene. På operasjonsstua er den pensjonerte kirurgen Ole Rossvoll i full gang. På operasjonsbordet ligger en pasient i dyp narkose.

– God dag, statsminister, hilser han når Listhaug kommer inn med et helt følge på slep.

Ibsensykehuset startet opp i mars, med en tremånederskontrakt på 100 hjerteflimmeroperasjoner for Helse vest i lomma.

I dag har sykehuset rundt 20 ansatte og får pasienter fra hele landet. Men de må betale selv, enten av egen lomme eller via forsikring.

Listhaug er tydelig på at med Frp i regjering vil staten ta regningen. Helseforetakene får klar marsjordre på å ta i bruk ledig kapasitet på kommersielle sykehus som Ibsensykehuset.

– Ja, definitivt. Vi må jo da ta utgangspunkt i at de ønsker å ta i bruk ledig kapasitet. Da må de få marsjordre om at de skal gjøre det, og sørge for at vi får ned køene, sier hun.

– Staten bruker i dag over 18 milliarder kroner på å kjøpe private tjenester. Hvor mye vil du bruke?