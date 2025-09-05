Barth Eide: Stadig større avstand til EU

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) advarer om at forskjellene mellom EØS- og EU-medlemskap blir stadig mer merkbare.

– Avstanden mellom EU-medlemskap og EØS-medlemskap øker, sa Barth Eide før mandagens valg til Financial Times.

Han peker på at Brexit, Trump-toll og krigen i Ukraina gjør handelspolitikk og samarbeid i Europa stadig viktigere.

Også Høyres tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide deler bekymringen.

– Vi står i stadig større grad utenfor alt vi ønsker å være en del av. Kostnaden ved å ikke være i EU øker dag for dag, sa hun.

Les også Macron: 26 land vil bidra til Ukrainas sikkerhet etter krigen Frankrikes president Emmanuel Macron sier 26 land vil bidra til Ukrainas sikkerhet etter krigen.

VIL INN I EU: Høyre og Ine Eriksen Søreide, men det er ikke aktuelt med en avstemning med det første. Foto: Iván Kverme

Nei til ny folkeavstemning

Til tross for at begge partiene erkjenner at Norge taper på å stå på utsiden, og både Ap og Høyre ønsker norsk EU-medlemskap, ønsker ingen av partiene å ta initiativ til en ny folkeavstemning. Målinger viser at flertallet av velgerne fortsatt sier nei, ifølge FT.

En måling utført av Respons Analyse for Aftenposten, BT og VG i august viser at 35% ville stemt ja til norsk EU-medlemskap, mens 45% ville stemt nei.

Av stortingspartiene er det bare Venstre og MDG som i sine partiprogrammer går inn for en folkeavstemning om EU-medlemskap i løpet av neste periode.



Norge er i dag EUs største gassleverandør etter Russland, men står utenfor unionens handelspolitikk og tollunion. Opposisjonen har kritisert regjeringen for å ha oppnådd dårligere tollvilkår med USA enn EU har fått.

Les også GC Rieber øker støtten til Ukraina Bergensfirmaet GC Rieber AS gir ytterligere 10 millioner kroner til frivillige hjelpeorganisasjoner i Ukraina. Støtten går til utstyr og helsehjelp, blant annet 100 termiske droner.

Energi som stridstema

EU-spørsmålet bidro til regjeringskrisen i januar, da Senterpartiet nektet å støtte flere energidirektiver. Støre har siden gjort det klart at Norge ikke vil innføre de siste delene av EUs energipakke.

– Som storleverandør av strøm, olje og gass vil vi ha mer innflytelse på regelverket, sier Barth Eide, men understreket at regjeringen vil vise lojalitet til EØS-avtalen.

Frp-leder Sylvi Listhaug, som ligger høyt på målingene, har varslet at hun ikke vil fornye to kraftkabler til Danmark.

– Vi leverer 60 ganger mer gass enn strøm til EU. Da må vi prioritere gassen og holde strømprisene nede i Norge, sier hun til FT.