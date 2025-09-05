SV og Frp kjemper om Oslo-mandat

Fremskrittspartiet har fått et oppsving i Oslo og får en oppslutning på 11,94 prosent, ifølge målingen Verian har gjennomført for TV 2. Det er nesten en dobling av resultatet for fire år siden.

Om dette holder inn til valget, vil partiet få inn Tor Mikkel Wara, Simen Velle og Aina Stenersen.

Stenersen har imidlertid lite å gå på før mandatet ryker, viser tallene. Det skiller bare drøyt 600 stemmer før det i stedet går til SVs Andreas Sjalg Unneland.

– Oslo virker spennende i valgkampinnspurten hvor flere partier i en siste innspurt kan kapre sistemandater, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Han viser til at også Venstre og MDG ligger nært å ta mandatet.

Høyres fjerdekandidat Mathilde Tybring-Gjedde beholder stortingsplassen med god margin, ifølge målingen, men femtekandidat Ola Svenneby er ute av Stortinget. Høyre må løfte oppslutningen med 0,6 prosentpoeng, tilsvarende 2280 stemmer, om han skal sikre seg mandatet.

På Aftenposten og VGs Oslo-måling torsdag gikk den siste stortingsplassen til Rødts Bjørnar Moxnes. Konkurransen var imidlertid svært tett mot MDGs Margit Martinsen Bye, og det skilte om lag 3000 stemmer mellom de to, ifølge målingen fra Respons Analyse. På denne målingen var både Svenneby og Unneland ute.

Verian har intervjuet 832 personer i perioden 19. august til 3. september. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.