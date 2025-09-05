Trump varsler betydelig toll på halvledere

Donald Trump sier han «snart» vil innføre nye og «ganske betydelige» tollsatser på import av halvledere, melder Bloomberg.

Ifølge Trump vil selskaper som Apple, som har forpliktet seg til store investeringer i USA, bli skjermet.

– Tim Cook vil være i ganske god form, sa Trump torsdag om Apples toppsjef, med henvisning til selskapets planer om å bruke 600 milliarder dollar på produksjon i USA.

Trump møtte presse og tech-topper under en middag i Det hvite hus, der han gjentok at selskaper som ikke flytter produksjonen til USA, kan vente seg nye tollbarrierer.

– Jeg har diskutert det med folkene her, brikker og halvledere, og vi kommer til å ilegge toll på selskaper som ikke kommer inn, sa Trump.

– Vi kommer til å ilegge toll veldig snart. Dere hører nok at vi vil legge på en ganske betydelig toll, eller kanskje ikke så høy, men en ganske betydelig toll, la han til.

Trump har tidligere antydet at satsene kan bli langt høyere enn 100 prosent – i enkelte tilfeller opp mot 200 eller 300 prosent.

– Hvis de kommer inn, bygger og planlegger å etablere seg, vil det ikke bli noen toll.