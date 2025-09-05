Thailand: «Cannabiskonge» valg til ny statsminister

Thailands nasjonalforsamling stemte fredag over ny statsminister, og tidligere helseminister Anutin Charnvirakul (58) vant avstemningen.

Han blir landets tredje statsminister på ett år, etter at Paetongtarn Shinawatra ble avsatt av konstitusjonsdomstolen for etikkbrudd forrige uke, ifølge Financial Times.

Ville legalisere

Anutin, kommer fra en familie med et stort entreprenørselskap og har vært en maktfigur i thailandsk politikk i over ti år, er best kjent for sin støtte til legalisering av cannabis. Han leder Bhumjaithai-partiet, landets tredje største, og har sikret seg støtte fra opposisjonens People’s Party, den største blokken i parlamentet. Dermed var det ventet at han ville få flertall i Underhuset.

Som del av avtalen har han lovet å oppløse parlamentet innen fire måneder og utlyse nyvalg, ifølge FT.

Thailand er i en politisk krise, etter å ha hatt fem statsministere avsatt av domstolene de siste 17 årene. Økonomien, som er sterkt avhengig av handel og turisme, har slitt etter pandemien, samtidig som USA – landets viktigste eksportmarked – har innført straffetoll på 19 prosent. I tillegg har BNP-veksten bremset kraftig.

– Thailand er låst i et mønster der valg fører til kriser, sier statsviter Thitinan Pongsudhirak ved Chulalongkorn-universitetet i Bangkok.

KASTET: Tidligere statsminister Paetongtarn Shinawatra. Foto: Bloomberg

Shinawatra-familiens fall

Pheu Thai-partiet, dominert av Shinawatra-familien i to tiår, har dermed tapt ytterligere terreng. Partiets statsministerkandidat er veteranen Chaikasem Nitisiri (77), men han ble antatt som sjanseløs.

Tidligere statsminister Thaksin Shinawatra har lenge vært partiets uoffisielle maktbase. Han ble styrtet av militæret i 2006 og levde i selvpålagt eksil i 15 år. Torsdag forlot han igjen Thailand til fordel for Dubai, etter at datteren Paetongtarn ble rammet av skandaler og mistillit, skriver FT.

Paetongtarn ble i juli suspendert som statsminister etter en lekket telefonsamtale med Kambodsjas tidligere leder Hun Sen, der hun ble anklaget for å undergrave nasjonal suverenitet.