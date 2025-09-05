Siem slakter dagens skattepolitikk: – Spiller på misunnelse

Kristian Siem advarer mot konsekvensene av skattepolitikken.

Skaden som påføres av dagens politikk i Norge, kommer vi til å merke om ti år og fremover, sier Siem til Dagens Næringsliv.

Den 76 år gamle gründeren, som står bak selskaper som Subsea 7, Norwegian Cruise Line og Siem Offshore, mener regjeringens vektlegging av «likhet» fremfor «frihet» driver eiere og gründere ut av landet.

– En nasjon trenger driftige folk, det trengs lederskap, insentiver og støtte til gründere. Dette blir ikke verdsatt av Arbeiderpartiet og sosialistene, sier Siem.

Han mener formuesskatten ikke handler om inntekter til staten, men om å «animere til misunnelse».

– Eierskap er ikke ensbetydende med kontanter. Det er bare én grunn til å ha den slags beskatning – å spille på misunnelse, sier han til DN.

Statssekretær Torgeir Micaelsen (Ap) avviser kritikken:

– Skattenivået i Norge er ikke spesielt høyt. Vi ligger på nivå med våre nordiske naboland, sier han til DN.

SSB har nylig publisert rapporten «Skattetrykk og offentlige utgifter». Der slås det fast at Norge ligger helt i toppen blant OECD-landene på skattetrykk.

– Med et av verdens beste velferdssamfunn, må vi også være villige til å betale for det, sier Micaelsen.